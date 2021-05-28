В выходные южноуральцы вновь смогут привиться в садах, ТРК и на Кировке

Жители Челябинской области в предстоящие выходные дни вновь смогут бесплатно поставить прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 в торгово-развлекательных комплексах, в садовых товариществах и во время прогулки по пешеходной зоне в центре Челябинска.

На пешеходной улице Кировка в областном центре вакцинальные бригады будут работать в субботу с 11 до 14 часов.

Кроме того, прививку от ковида можно будет поставить торгово-развлекательных центрах Челябинска:

В субботу, 29 мая

- Торговый город «Алмаз», около «Леруа Мерлен» - с 10 до 15 часов

- ТРК «Родник» с 10 до 16 часов;

- ТК «КС» с 12 до 16 часов;

- ТК «Кольцо» с 12 до 18 часов.

В воскресенье,30 мая, челябинцев ждут на прививку в ТРК «Родник» с 10 до 16 часов.

В Миассе вакцинироваться от ковида можно будет 29 мая в ТРК «Малахит» с 11 до 15 часов и в ТРК «Слон» (пр. Автозаводцев, 65, около магазина «Стольник») с 12 до 16 часов, а 30 мая – в садовом товариществе «Калинушка» с 9 до 11 часов.

В Златоусте прививку можно будет поставить 29 мая в ТРК «Тарелка» с 11 до 14 часов.

В субботу, 29 мая, прививку от ковида можно поставить в Сосновском районе в п. Звёздный с 10 до 13 часов, в Аше – на Центральном рынке с 9 до 13 часов, в Сатке – в садовом товариществе «Нижняя Сатка» (с 9 до 12 часов) и в ФАПе Чуколовка (с 9 до 11 часов).

Жители Плста смогут поставить прививку от коронавируса 29 мая в ТК «Раздолье» (с 9 до 13 часов), 30 мая – в ТК «Карат» (также с 9 до 13 часов).

В Кыштыме вакцинальные бригады будут работать 31 мая в ДК «Металлург», первого июня – в ТК «Радуга» и второго июня – на Главпочтампе (ул. Ленина, 4). Во всех трех точках привиться можно будет с 10 до 13 часов.

Вакцинацию для всех желающих будут проводить при строгом соблюдении всех противоэпидемических мер.

Южноуральцы, которые хотят поставить прививку от ковида, должны взять с собой паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Каждый вакцинируемый заполнит анкету, согласие на вакцинацию. Медики внесут всю полученную информацию в федеральный реестр.

Перед процедурой обязателен общий осмотр пациента: измерение давления, температуры, сатурации.

Также записаться на вакцинацию можно онлайн, не выходя из дома, через портал «Госуслуги», выбрав удобные для вас дату, время и медицинское учреждение.