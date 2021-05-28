28.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на 29 и 30 мая
28.05.2021
В выходные южноуральцы вновь смогут привиться в садах, ТРК и на Кировке
28.05.2021
На предприятии «Уралбройлер» нашли нарушения содержания животных
28.05.2021
Магнитогорский вуз посетила делегация бразильского посольства
28.05.2021
НМУ в Карабаше продлены на все выходные
28.05.2021
Школы Челябинской области приняли участие в конкурсе худших туалетов
В выходные южноуральцы вновь смогут привиться в садах, ТРК и на Кировке
28.05.2021
За сутки выявлено 88 инфицированных ковидом южноуральцев
27.05.2021
За сутки выявлено 88 инфицированных ковидом южноуральцев
25.05.2021
Текслер призвал южноуральцев вакцинироваться от ковида
24.05.2021
В Челябинскую область поступила новая вакцина от ковида - «КовиВак»
Дело по иску общественников по границам Челябинского бора возвращено в суд первой инстанции
28.05.2021
Жители Чурилово начали «клеймить» нелегальные ларьки
28.05.2021
Глава минстроя съездил в три проблемных по воде района. Что изменится?
27.05.2021
Выводы ботанической экспертизы: Зеленые насаждения на Университетской набережной погубила амброзия
27.05.2021
Крыша течет: молодые семьи Златоуста в дождливую погоду ходят в туалет с зонтами
27.05.2021