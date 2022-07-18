В ЮУрГУ состоялся выпуск слушателей Военного учебного центра

На площади перед главным корпусом Южно-Уральского государственного университета в Челябинске состоялась торжественная церемония выпуска слушателей Военного учебного центра.

Теперь ребята носят воинские звания «Лейтенант», «Сержант» и «Рядовой» и зачислены в запас Вооруженных сил РФ без прохождения военной службы.

Исполняющий обязанности ректора ЮУрГУ Александр Вагнер поздравил выпускников с завершением обучения: «Вы все имеете хорошую физическую, профессиональную, военную подготовку, развиты интеллектуально и лично. Я хочу пожелать вам мира в себе, мира в семье и мира в нашем Отечестве. В добрый путь!»

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По словам военного комиссара Челябинской области Андрея Максурова, подготовка слушателей ВУЦ ЮУрГУ ведется на высоком уровне, все успешно осваивают военно-учетные специальности.

«Хочу пожелать вам, чтобы все цели, которые вы перед собой ставите, были достигнуты, чтобы задачи, которые стоят перед вами и перед вашими коллективами, были выполнены. Крепкого здоровья, благополучия», – сказал Андрей Максуров.

С приветственным словом к выпускникам обратился председатель областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Челябинской области Анатолий Сурков: «Наша с вами страна побеждала не только силой оружия, но и силой духа, любви к Родине, силой единения. Тот переплав, который вы получили в ЮУрГУ, поможет вам стать настоящими патриотами, защитниками Отечества».

Сегодня Центр осуществляет подготовку офицеров, сержантов и солдат запаса для танковых войск, войск связи, ракетных войск и артиллерии, службы защиты государственной тайны Вооруженных Сил России. Начальник ВУЦ ЮУрГУ, полковник Николай Карпов отметил серьезный уровень подготовки учащихся.

«Обучение ведется по классической схеме: офицеры проходят обучение два с половиной года, сержанты – два года, солдаты – полтора года. Также студенты проходят подготовку в ходе 30-дневного учебного сбора на базе воинских частей, где они приводятся к военной присяге и сдают квалификационный экзамен. Мы набираем более 700 студентов, но до конца обучения доходят 650-660 человек», – отметил Николай Карпов.

По его словам, обучение дает возможность получить диплом о высшем образовании, чтобы в дальнейшем продолжить свою трудовую деятельность на гражданском поприще.

«Главная задача для меня и коллектива – воспитать патриотов своей Родины», - подчеркнул Николай Карпов.

Как рассказали в пресс-службе ЮУрГУ, Константин Смоленский получает образование в Высшей школе экономики и компьютерных наук и планирует остаться там и в магистратуру. Сегодня выпускник ВУЦ официально стал «рядовым».

«У меня появилось множество друзей, я обрел внутреннюю дисциплину и получил различные навыки, – поделился эмоциями Константин. – Командирский состав отлично подобран. Я очень благодарен им».

Выпускник учебного центра Александр Киселёв сегодня получил уже второй диплом с отличием, окончив бакалавриат в Институте естественных и точных наук ЮУрГУ и кафедру связи. Александр рассказал, что обучение на кафедре связи позволило ему получить не только теоретические знания об основных радиостанциях, необходимой аппаратуре, но и найти новых друзей, воспитать в себе дисциплину, а также получить новый опыт.

СПРАВКА

Южно-Уральский государственный университет – единственный вуз региона, в котором есть Военный учебный центр. Он входит в число крупнейших в России и признан одним из лучших в стране. Новый набор на обучение в Военном учебном центре начнется осенью 2022 года.