19.06.2021
В ЮУрГУ стартует приемная кампания
19.06.2021
Храм в горбольнице №1 Челябинска обрёл голос
19.06.2021
ВТБ начинает выдачу сельской ипотеки в Челябинской области
19.06.2021
В ЧелГУ 20 июня начинается приёмная кампания
19.06.2021
В Челябинской области выберут лучших работников туриндустрии
19.06.2021
Группа ВТБ: льготная ипотека сохранит актуальность в Челябинской области
В ЮУрГУ стартует приемная кампания
17.06.2021
В Челябинске планируют отреставрировать здание Первой электростанции
26.05.2021
В Челябинске появится кампус международного уровня по развитию искусственного интеллекта
19.05.2021
Александр Шестаков: «ЮУрГУ принял вызов пандемии и оперативно нашел ответы»
17.05.2021
Российские ученые «настраивают» композитные материалы для космической отрасли
В Челябинске возле пляжа на Шершнях может появиться второй пешеходный переход
17.06.2021
В Челябинске назвали районы-лидеры благоустройства дворов и общественных пространств
17.06.2021
Мэр Котова начала борьбу с челябинской «нечистью» с помощью ярких плакатов
16.06.2021
Челябинская область в июне получит 2,3 миллиарда на обновление общественного транспорта
16.06.2021
Челябинский ученый придумал, как бороться с массовой гибелью рыбы в водоемах
16.06.2021