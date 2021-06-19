В ЮУрГУ стартует приемная кампания

В воскресенье, 20 июня, в 9 часов утра в Южно-Уральском государственном университете (Челябинск) стартует Приемная кампания – 2021.

Как сообщает пресс-служба ЮУрГУ, приемная комиссия будет работать во втором учебном корпусе (проспект Ленина, 85). Время приема: с девяти до 17 часов с понедельника по пятницу и с девяти до 13 часов – в выходные.

Для поступления необходимо предоставить паспорт с пропиской, документ об образовании с приложением, а также СНИЛС. «В этом году абитуриенты смогут найти себя в конкурсных списках именно по номеру СНИЛСа», - уточнили в вузе.

Иностранцы предоставляют паспорт и документ об образовании.

Абитуриенты, желающие поступить в ЮУрГУ, смогут принести документы очно, отправить их по почте или онлайн: через «Личный кабинет абитуриента» на сайте вуза или посредством портала Госуслуг.

Перечень вступительных экзаменов, которые нужно сдавать на выбранную специальность, можно найти на сайте для абитуриентов.

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