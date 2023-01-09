В Южно-Уральской медакадемии новый руководитель

Исполнять обязанности ректора Южно-Уральской государственной медицинского университета (ЮУГМУ, Челябинск) будет 37-летний Александр Мирошниченко. До приезда Южный Урал он занимал должность проректора по учебной работе Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) и заведовал кафедрой фармакологии в этом вузе.

Напомним, в конце 2022 года стало известно, что 64-летний академик РАН Андрей Важенин покидает пост исполняющего обязанности ректора ЮУГМА 27 декабря, проработав в этой должности чуть более полутора лет. С этого момента и до настоящего времени челябинской медакадемией временно руководила проректор по научной, инновационной и международной работе Лариса Телешева.

В первый рабочий день нового года, девятого января, состоялась церемония представления исполняющего обязанности ректора ЮУГМУ. В ней приняли участие заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова и губернатор Алексей Текслер.

В ЮУГМУ обучаются почти 5,5 тысячи студентов, включая медицинский колледж, специалитет, ординатуру и аспирантуру. Важнейшее направление образовательной политики университета – практическая подготовка студентов, которая проходит на базе клиники ЮУГМУ.

«В отрасли здравоохранения кадровый вопрос сейчас самый насущный не только в Российской Федерации, но и во всем мире. Крайне важно, чтобы в Уральском федеральном округе был анклав наших образовательных организаций, чтобы они выпускали профессиональные кадры по всему спектру медицинских специальностей», – подчеркнула Татьяна Семенова.

Текслер отметил, что ЮУГМУ в следующем году отметит свое 80-летие. Он занимает ключевое место в подготовке профессиональных кадров для здравоохранения региона, решения научных и практических задач, которые стоят перед отечественной медициной.

«Южно-Уральский государственный медицинский университет занимает одно из лидирующих мест в ландшафте медицинского и фармацевтического образования. Важнейшая задача – не только сохранить накопленный положительный опыт, но и придать новый импульс для развития», - обозначил приоритеты Александр Мирошниченко, и.о. ректора ЮУГМУ.

ДЛЯ СПРАВКИ

Александр Мирошниченко родился 31 августа 1985 года. В 2008 году окончил лечебный факультет Алтайского государственного медицинского университета (АГМУ) по специальности «лечебное дело», в 2009-м - клиническую интернатуру по специальности «терапия».

Является участником программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования, финалистом трека «Здравоохранение» конкурса управленцев «Лидеры России» 2021 года, выпускником школы ректоров Московской школы управления «Сколково».