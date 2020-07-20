В Златоусте дорожники всерьез взялись за вторую значимую для города улицу

В Златоусте (Челябинская область) начался ремонт еще одной важной для города и его жителей дороги - по улице Аносова.

Она находится в старинной части города, в районе железнодорожного вокзала. В настоящее время здесь производится фрезерование, после чего начнется укладка нового покрытия.

Как сообщил агентству "Урал-пресс-информ" советник главы Златоуста по информационной политике Алексей Коновалов, перед началом работ с помощью 3D-радара было произведено мобильное сканирование дорожного полотна с целью более точного определения необходимой глубины срезки асфальтового покрытия и регулировки бокового уклона для отвода воды с проезжей части.

Улица Аносова стала второй крупной магистралью, которую отремонтируют в Златоусте в этом дорожном сезоне. Первой стала многострадальная улица Карла Маркса, также расположенная в старинной части города и долгие годы не знавшая ремонта.