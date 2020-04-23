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Коронавирус ошибок не прощает

В Златоусте вспышка короновирусной инфекции

Общество
Сегодня, 12:38
Автор: 
Олеся Денисова

Резкий скачок числа случаев подтвержденной коронавирусной инфекции в Челябинской области дал очаг в одной из больниц Златоуста.

Напомним, за сутки число случаев коронавируса выросло в полтора раза – со 116 до 173. Из 57 новых случаев ковида 44 были зарегистрированы в Златоусте.

«В одном из корпусов городской больницы Златоуста выявлено 44 больных, среди них и пациенты, и врачи», - сообщил губернатор Алексей Текслер.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В одном из корпусов городской больницы Златоуста вспышка коронавирусной инфекции. Уже выявлено 44 больных, среди них и пациенты, и врачи. Корпус закрыт на карантин. У максимально широкого круга контактов взяты анализы на COVID-19. Скорее всего, будут и другие подтверждённые случаи. ⠀ Разработан план по локализации очага. Дал поручение взять работу больницы под внешнее управление. Усилимся медиками из областных учреждений. Поставил главе города задачу обеспечить дезинфекцию мест жительства больных и контактных лиц. Полиция контролирует соблюдение режима повышенной готовности в Златоусте. ⠀ Проводим эпидемиологическое расследование. Уже понятно, что ситуация возникла из-за ошибок в порядке оказания медицинской помощи конкретному пациенту. Выводы должны быть сделаны не только в Златоусте, но и во всех муниципалитетах области. ⠀ Коронавирус ошибок не прощает. ⠀ #Текслер #Челябинскаяобласть #коронавирус #лучшедома

Публикация от Алексей Текслер (@alexeytexler.official)

Больничный корпус закрыт на карантин. Выявлены контакты всех заболевших. У них взяты анализы. По мнению губернатор, в ближайшее время появятся новые подтверждённые случаи, которые даст этот очаг.

«Массовое распространение инфекции стало следствием ошибок в оказании медицинской помощи конкретному пациенту», - пояснил Алексей Текслер.

Роспотребнадзор уже проводит эпидемиологическое расследование. О результатах будет сообщено дополнительно.

Губернатор призвал глав всех муниципальных образования региона сделать соответствующие выводы из ситуации в Златоусте. На сегодня очаговая заболеваемость зарегистрирована и в Магнитогорске. Был случай в Кизильском районе, но там его удалось локализовать.

В настоящий момент разработан план по локализации златоустовского очага. Алексей Текслер поручил министерству здравоохранения региона взять работу больницы в Златоусте под внешнее управление. Туда будут отправлены врачи из областных медицинских учреждений.

Алексей Текслер поручил главе города Максиму Пекарскому обеспечить дезинфекцию мест жительства больных и контактных лиц. Полиция контролирует соблюдение режима повышенной готовности в Златоусте.

«Коронавирус ошибок не прощает», - предупреждает Алексей Текслер.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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