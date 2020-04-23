В Златоусте вспышка короновирусной инфекции
Резкий скачок числа случаев подтвержденной коронавирусной инфекции в Челябинской области дал очаг в одной из больниц Златоуста.
Напомним, за сутки число случаев коронавируса выросло в полтора раза – со 116 до 173. Из 57 новых случаев ковида 44 были зарегистрированы в Златоусте.
«В одном из корпусов городской больницы Златоуста выявлено 44 больных, среди них и пациенты, и врачи», - сообщил губернатор Алексей Текслер.
В одном из корпусов городской больницы Златоуста вспышка коронавирусной инфекции. Уже выявлено 44 больных, среди них и пациенты, и врачи. Корпус закрыт на карантин. У максимально широкого круга контактов взяты анализы на COVID-19. Скорее всего, будут и другие подтверждённые случаи. ⠀ Разработан план по локализации очага. Дал поручение взять работу больницы под внешнее управление. Усилимся медиками из областных учреждений. Поставил главе города задачу обеспечить дезинфекцию мест жительства больных и контактных лиц. Полиция контролирует соблюдение режима повышенной готовности в Златоусте. ⠀ Проводим эпидемиологическое расследование. Уже понятно, что ситуация возникла из-за ошибок в порядке оказания медицинской помощи конкретному пациенту. Выводы должны быть сделаны не только в Златоусте, но и во всех муниципалитетах области. ⠀ Коронавирус ошибок не прощает. ⠀ #Текслер #Челябинскаяобласть #коронавирус #лучшедома
Больничный корпус закрыт на карантин. Выявлены контакты всех заболевших. У них взяты анализы. По мнению губернатор, в ближайшее время появятся новые подтверждённые случаи, которые даст этот очаг.
«Массовое распространение инфекции стало следствием ошибок в оказании медицинской помощи конкретному пациенту», - пояснил Алексей Текслер.
Роспотребнадзор уже проводит эпидемиологическое расследование. О результатах будет сообщено дополнительно.
Губернатор призвал глав всех муниципальных образования региона сделать соответствующие выводы из ситуации в Златоусте. На сегодня очаговая заболеваемость зарегистрирована и в Магнитогорске. Был случай в Кизильском районе, но там его удалось локализовать.
В настоящий момент разработан план по локализации златоустовского очага. Алексей Текслер поручил министерству здравоохранения региона взять работу больницы в Златоусте под внешнее управление. Туда будут отправлены врачи из областных медицинских учреждений.
Алексей Текслер поручил главе города Максиму Пекарскому обеспечить дезинфекцию мест жительства больных и контактных лиц. Полиция контролирует соблюдение режима повышенной готовности в Златоусте.
«Коронавирус ошибок не прощает», - предупреждает Алексей Текслер.
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