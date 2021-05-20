20.05.2021
Быть или не быть? Вопрос установки памятника Александру II на Алом поле решится 25 мая
20.05.2021
Андрей Фалейчик назовет имя нового руководителя «Копейских систем водоотведения и водоснабжения»
20.05.2021
Вакцину от коронавируса можно поставить в СНТ Челябинска
20.05.2021
Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области обсудит механизмы поддержки промышленности в очном формате
20.05.2021
В Челябинской области с начала года на железной дороге погибли пять человек
20.05.2021
ММК заявил о новых возможностях в производстве металлопродукции для трубной отрасли
Вакцину от коронавируса можно поставить в СНТ Челябинска
20.05.2021
Число подтвержденных случаев ковида превысило 62 тысячи
19.05.2021
Александр Шестаков: «ЮУрГУ принял вызов пандемии и оперативно нашел ответы»
19.05.2021
В Челябинской области продолжают бороться с ковидом 2,7 тысячи жителей
18.05.2021
Текслер назвал аутсайдеров по вакцинации от ковида в Челябинской области
Сомнений нет: «Строймеханизация» закончит набережную Миасса за филармонией в срок
19.05.2021
Аномальная жара в Челябинской области решила чуть отдохнуть, но вернется
19.05.2021
Новое слово в сборе мусора: в Челябинской области планируется установить 900 фандоматов
18.05.2021
Еще в одном муниципалитете Челябинской области возник дефицит воды
18.05.2021
В Еткуле второй год с усилением жары наступает водный дефицит
17.05.2021