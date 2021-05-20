Вакцину от коронавируса можно поставить в СНТ Челябинска

В пятницу, 21 мая, вакцинальные бригады МБУЗ городской клинической поликлиники №5 будут работать в двух садовых товариществах Челябинска. Поставить вакцину от коронавирусной инфекции могут все желающие, сообщили в администрации города.

Мероприятие организовано в рамках акции «Территория Здоровья», проводимой областным центром медицинской профилактики.

Совместить сезонные садовые работы и защиту своего здоровья можно в СНТ «Искра с 9.00 до 12.00 и СНТ «Надежда» с 13.00 до 15.00.

Вакцинацию будут проводить в помещении правлений садоводцеских товариществ с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер безопасности.

С собой нужно взять паспорт, полис, СНИЛС (или его номер).