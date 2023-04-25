Ветераны Великой Отечественной войны в Челябинской области получат выплаты ко Дню Победы

В Челябинской области участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние узники нацистских концлагерей получат единовременную социальную выплату ко Дню Победы. Всего поддержка будет предоставлена 739 южноуральцам.

Размер выплаты составит 20 тысяч рублей, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы.

Для получения выплаты никуда обращаться не нужно. Средства поступят в беззаявительном порядке и будут зачислены либо на лицевой счет в банке, либо направлены через отделение почтовой связи по месту жительства.

«Самое главное – это внимание к ветеранам. Прошу подключить все социальные службы, молодежные и волонтерские движения для оказания всей необходимой помощи, и достойно поздравить наших героических земляков», – подчеркнул глава региона.

По поручению губернатора в Челябинской области ветеранам Великой Отечественной войны предоставляется комплекс мер социальной поддержки, в том числе материальная помощь на текущий и капитальный ремонт жилья, подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования.

Так, на ремонт квартир в многоквартирных домах предоставляется выплата в размере 40 тысяч рублей, на ремонт жилых домов – 66 тысяч рублей, на подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования – 100 тысяч рублей, на капитальный ремонт жилья – 107 тысяч рублей.

В 2022 году 417 ветеранов Великой Отечественной войны получили единовременную материальную помощь на ремонт жилья, подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования. В 2023 году помощь будет оказана 195 ветеранам. На эти цели из областного бюджета выделено 28 миллионов рублей.

Также предусмотрено оздоровление в санаторно-курортных учреждениях. Путевки предоставляются вне очереди.

Продолжается обеспечение жильем ветеранов. Всего в Челябинской области за период действия Указа Президента Российской Федерации улучшили жилищные условия две тысячи 672 ветерана войны. На эти цели было направлено свыше 2,61 миллиарда рублей.

В 2023 году на приобретение жилья ветеранам предусмотрено более 12,9 миллиона рублей.

Помимо этого, в преддверии 78-й годовщины Победы в Челябинской области пройдет акция «Дойти до каждого ветерана». Поддержку в рамках акции получат участники и инвалиды войны, вдовы, а также одиноко проживающие блокадники, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, труженики тыла и дети погибших участников Великой Отечественной войны. Им будет предоставлена помощь в зависимости от их жизненной ситуации: социальное обслуживание на дому, услуги сиделок и др.

В регионе проживают около 29 тысяч человек, судьба которых тесно связана с Великой Отечественной войной, в том числе 60 инвалидов и 250 участников Великой Отечественной войны, 150 жителей блокадного Ленинграда, 279 бывших несовершеннолетних узников нацистских концлагерей, пять тысяч 887 тружеников тыла.

Все ветераны, включая тружеников тыла, и вдовы участников Великой Отечественной войны ко Дню Победы получат именные поздравления.

«Когда мы готовимся к 9 Мая, мы отдельно проговариваем, чтобы достойно отметить ветеранов, поздравить их, уделить внимание, проявить заботу, оказать всю необходимую помощь. Но все это должно происходить не только в канун Дня Победы. Круглый год мы должны оказывать внимание и поддержку нашим ветеранам», – обратил внимание Алексей Текслер.