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13.05.2022

Школьница из Челябинска создала в Артеке модель солнечного паруса
улица Худякова
Сергей Шаль
Общество
13.05.2022 16:35

Вице-губернатор Челябинской области поддержал расширение улицы Худякова, а эксперты против

Расширение улицы Худякова в Челябинске до шести полос позволит увеличить пропускную способность этой дороги в три раза. Об этом сегодня, 13 мая, сообщил вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль в ходе пресс-конференции, организованной «Гранада пресс». По его словам, реконструкция обойдётся в 230-250 миллионов рублей.

«Пропускная способность на этом участке после расширения увеличится в 3 раза. У нас высококвалифицированные специалисты, которые занимаются дорожной инфраструктурой. Я им абсолютно доверяю. Электронные модели, разработанные ими, показали, что это даст эффект. Относительно денег, это 230-250 миллионов рублей – стоимость одного детского сада. Дорожной фонд составляет 20 миллиардов рублей (куда входит и содержание дорог). То есть расширение – это оптимальный вариант за нормальные деньги решить локальную проблему», - поделился мнением заместитель губернатора.

Сергей Шаль также отметил, что вариант со строительством двухуровневой дороги обойдётся в два – три миллиарда рублей. По его мнению, это «преступно» дорогостоящая идея, которая потребует не только необоснованных финансовых вливаний, но и вырубки большого количества деревьев.

Для того, чтобы расширить улицу Худякова потребуется снести 22 дерева. Взамен срубленных насаждений власти обещают посадить 132 крупномерных саженца. Сергей Шаль ещё раз подчеркнул, что с юридической точки зрения деревья, подлежащие сносу, не находятся на территории городского бора. Кроме того, он напомнил, что в этом сезоне в Челябинске высадят 13 тысяч деревьев.

«Если где-то два-три дерева срубаются, а в другом месте сажается 20, это нормальное развитие города. А этим вечные разговоры про то, что «я покупал дом с видом на лес, а теперь его нет», ну, тогда купи этот лес», - заявил чиновник.

Вице-губернатор уточнил, что власти намерены увеличить пропускную способность улицы Худякова на 40%, не больше. По его словам, если этого будет недостаточно, то будут рассмотрены и другие варианты, например, строительство моста на АМЗ.

Напомним, что с резкой критикой проекта расширения данной дороги выступили общественники. Основной аргумент противников инициативы – добавление полос не решит проблему автомобильных пробок, поскольку не будет устранена её причина – отсутствие социальной инфраструктуры в пригородных посёлках и транспортной доступности новых микрорайонов.

Эксперт в дорожной сфере, директор консалтинговой ООО «КЭМП», эксперт челябинского регионального отделения ОНФ Яков Гуревич уверен, что ширина улицы Худякова в пределах бора вообще не влияет на пропускную и провозную способность и связь между центром и западными районами. Об этом он написал в своём блоге. По его мнению, разгрузить улицу Худякова можно, построив дорогу в направлении Красное поле — Бутаки.

«Смыслов этой дороги много. Это не только связь всех территорий заречной части, но и возможность выхода на Уфимский тракт со всей западной части города, начиная от Шагола. Это позволяет не только существенно сократить расстояние, но и значительно уменьшить трафик через самые сложные места города, включая Свердловский проспект и улицу Худякова», - пишет специалист.

Другие, понятные и малозатратные меры, которые помогут урегулировать транспортный поток на этом участке – решить проблему перекрёстка Худякова - обкомовская дорога, где из-за установленного режима светофора теряется четверть пропускной способности, и запустить по улице Худякова городской общественный транспорт.

«3200 машин в час означают, что по Худякова в час проезжают порядка 5000 человек. Т.е. 50 автобусов достаточно, чтобы перевезти всех. Но общественного транспорта на Худякова нет», - отмечает Яков Гуревич.

Но ключевая задача – обеспечить жителей загородных посёлков достаточным количеством школ, детских садов и медучреждений. Именно непродуманная застройка элитных микрорайонов привела к тому, что тысячи людей в одно и то же время устремляются в направлении центра и оказываются зажатыми на узком перешейке.

«Проблема возникла из-за безответственных действий чиновников и застройщиков, обещавших рай за плотиной в 5 минутах за городом и не удосужившихся подумать и обеспечить реальную транспортную доступность. А сейчас заявляется, что по планам там будет жить не 50 тысяч человек, а 400. Обеспечение доступности никого не волнует. Но если при 50 тысячах не хватает двух полос и мэрия хочет третью, то при 400 тысячах человек не хватит уже и 16 полос», - убеждён эксперт в области в области транспорта, логистики и стратегического развития.

Свои аргументы против расширения Худякова высказывали также член Общественной палаты Челябинской области, экономист Сергей Гордеев, депутаты Совета депутатов Центрального района Челябинска Светлана Вахтина и Ирина Гладышева, правозащитник, директор общественной организации «Экологический консалтинг» Владимир Казанцев. Ранее активисты Фонда «Горожане» организовали обсуждение проблемы и направили в адрес губернатора Челябинской области Алексея Текслера озвученные челябинцами предложения по её решению.

Автор: Татьяна Правдина
улица Худякова
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11.05.2022 20:20

Циклон ослабит напряженность пожароопасной ситуации на Урале

11.05.2022 19:15

В ближайшие 5-7 дней на Южном Урале прогнозируют теплую погоду с небольшими дождями

11.05.2022 18:43

Анонсы событий и мероприятий на 12 мая

11.05.2022 17:22

В четверг в Челябинской области местами дожди

11.05.2022 17:00

Расширение улицы Худякова в Челябинске обсудили в областном правительстве

11.05.2022 16:53

На «Невском пятачке» увековечат память погибших при защите Ленинграда южноуральцев

11.05.2022 16:41

Новая льгота для семей военнослужащих – квота на обучение в вузах

11.05.2022 16:03

Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики

11.05.2022 15:51

Челябинцев атакуют телефонные «номера-грабители»

11.05.2022 15:37

Челябинский перевозчик объяснил перебои в работе популярного маршрута

11.05.2022 15:32

ВТБ снижает ставки по автокредитам на три процентных пункта

11.05.2022 15:03

Челябинск после праздников приводят в порядок более пятисот рабочих

11.05.2022 14:57

Театр «Омнибус» подарил Чебаркульской танковой дивизии «Стихийное бедствие»

11.05.2022 14:35

Маршрут электропоезда «Челябинск-Бишкиль-Кисегач» продлят до Миасса

11.05.2022 14:23

Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?

11.05.2022 13:47

Ветераны Челябинской области смогут бесплатно ездить на такси до конца 2022 года

11.05.2022 13:45

Сотрудники УФСБ по Челябинской области ликвидировали нарколабораторию

11.05.2022 13:27

Бывший офицер ГДР: Пройти в «Бессмертном полку» было большой честью для меня

11.05.2022 13:16

В Долгодеревенском для пациентов больницы запустят «умный» чат-бот

11.05.2022 13:16

За сутки заболели ковидом 146 южноуральцев, выздоровело 147, умерло четверо

11.05.2022 13:14

Челябинцев приглашают обсудить дизайн-код вывесок

11.05.2022 13:03

Бывший германский офицер Маттес: Я полностью поддерживаю российскую спецоперацию на Украине

11.05.2022 12:41

Алексея Текслера просят устранить бродячий скот в Кундравах

11.05.2022 12:39

Водитель челябинского трамвая, высадившая ребенка, получила штраф

11.05.2022 12:31

Бажовский фестиваль ждет мастеров со всей России

11.05.2022 12:31

Житель Еманжелинска убил соседку из-за неправильного выгула собаки

11.05.2022 12:28

Южноуральцы смогут бесплатно проверить родинки

11.05.2022 12:13

Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки

11.05.2022 12:05

В Челябинске стартует первый этап гидравлических испытаний теплосетей

11.05.2022 11:33

Почтальоны Челябинской области могут доставить на дом новые социальные выплаты на детей

11.05.2022 11:28

Челябинские полицейские проверили законность работы иностранцев на рынках

11.05.2022 11:23

Челябинск после праздников приводят в порядок более пятисот рабочих

11.05.2022 11:17

Грандиозный салют и гигантская Z на фасаде «Нептуна» покорили сердца миасцев