Независимые эксперты и депутаты выступили против расширения улицы Худякова в Челябинске

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аша
Екатеринбург
Еткульский район
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Копейск
Коркино
Кыштым
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Троицк
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Физкультминутка
Лесные пожары
Жизнь на минималках
Паводок
Крещение
ЖКХ
Банкротство ЗМЗ
Метро в Челябинске
Космос
Война в Сирии
Гроза
Наркотики
Голодовка в Розе
Дело Извекова
Дело Корецкого
Арест Николая Сандакова
Мирная миссия-2007
Дело Жана Мезенцева
Дело Скрынника
карантин
Банкротство Уралбройлер
Педофилы
АгроПлюс
День Победы
Бюджет
На житейских перекрестках
Экология
Сельское хозяйство
Спецоперация на Украине
Зеленая революция
ЕГЭ
корона
Борьба с наркотиками
Дело Александра Путина
Ситуация на Украине
Выборы мэра
Экспедиция ЧелГУ
Дело Андрея Косилова
Транспорт
Арест Ардабьевского
Пригородные поезда
Картина маслом
Анонсы
Дело Александра Макарова
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Бюджет
Переселение поселка Роза
Выборы в Госдуму
День редких заболеваний
Выборы мэра
Дело Дмитрия Замятина
Банкротство Уралбройлер
Мусор
Дело Андрея Косилова
Дело Артура Дамерта
Мирная миссия-2007
Глазами краеведа
Бунт в копейской колонии
Дело Александра Макарова
Арест Юрия Серебренникова
ЖКХ
Физкультминутки
Учения стран ШОС
АгроПлюс
Арест Васькова
Дело Виктора Щекотова
Поправки в Конституцию
коронав
Арест Лемешевского
Коррупция в филиале ЧелГУ
Банкротство ЗМЗ
Война в Сирии
Арест Ардабьевского
Наркотики
Дело Жана Мезенцева
Экология
Здоровье
Лесные пожары
Паводок
Сельское хозяйство
Метро в Челябинске
Дело Корецкого
Картина маслом
Дороги
С добрым утром, Урал!
Физкультминутка
Жизнь на минималках
Экспедиция ЧелГУ
Будь здоров
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Культура
Общество
Погода
Политика
Происшествия
Спорт
Среда обитания
Сюжет
Федерация
Экономика
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Завкафедрой журфака МГУ и член Совета при президенте по правам человека Иван Засурский эмигрирова
19.05.2022

Иван Засурский займется в США проблемами климата
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Заместитель командира неонацистского полка «Азов» (запрещен в РФ) Святослав Паламар вышел с терри
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
19.05.2022

Замкомандира «Азова» сдался в плен российским военным
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Правозащитники выиграли дело по Митрофановскому кладбищу В Седьмом кассационном су
19.05.2022

На Митрофановском кладбище «поставлен» крест?

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Первую очередь крупнейшего инвестиционного проекта - парка «Притяжение» в Магнитогорске (Челябинс
19.05.2022

Виктор Рашников: Первую очередь «Притяжения» сдадут в эксплуатацию этим летом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Боевой лазерный комплекс «Пересвет» уже серийно поставляется в российские Вооруженные силы – он м
18.05.2022

Вице-премьер рассказал об основных образцах современного российского оружия
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2022

«Фотофест-2022» в Историческом музее: первые итоги и впечатления
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2022

КСП проанализировала цены на детскую стоматологию в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2022

Сотрудники УФСБ пресекли канал незаконного сбыта наркотиков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2022

Сложившаяся на Челябинском цинковом заводе трудовая династия победила в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2022

Правительство увеличило максимум ипотечного кредита с использованием льготной ставки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2022

Между Челябинском и Миассом 20 мая будет курсировать «Вагон здоровья»

Яков Гуревич
Сергей Шаль
Владимир Казанцев
Владимир Шамне
Челябинский городской бор
Среда обитания
19.05.2022 10:56

Независимые эксперты и депутаты выступили против расширения улицы Худякова в Челябинске

Ситуацию, что не так с проектом расширения улицы Худякова в Челябинске, обсудили специалисты в области транспортного строительства, независимые депутаты и экоактивисты. Мероприятие состоялось вчера, 18 мая, в Доме архитектора. Организатором «круглого стола» выступила челябинская общественная организация «Союз архитекторов России». При этом встречу решили не афишировать, но пригласили  представителей мэрии.

 Дискуссия проходила на фоне набирающего обороты противостояния между челябинскими властями и общественниками. И те, и другие признают наличие проблемы – автомобильные пробки на дороге, соединяющей центр Челябинска и пригородные посёлки. Но решение вопроса стороны видят по-разному.

         Интересно, что локальный вопрос муниципальной дороги неожиданно стал повесткой областного уровня. Расширить улицу Худякова предложила Общественная палата региона, а продвижением проекта активно занимаются не только городские власти, но и областное правительство. Так, например, на днях необходимость реконструкции трассы объяснял журналистам вице-губернатор Сергей Шаль. Убедить челябинцев в том, что только так и не иначе можно избавиться от пробок, пытаются с помощью патетичных видеороликов, не вызывающих доверие опросов, жонглированием фактами  и даже, как утверждают активисты, с помощью привлечения «ботов» к обсуждению проблемы в соцсетях.

         Сторонники расширения проезжей части стремятся максимально «упростить» проблему – это «всего лишь» добавление двух полос, которое будет стоить «всего лишь» 250 миллионов рублей и потребует вырубки «всего лишь» 22 деревьев. Противники инициативы видят в таком упрощении желание скрыть истинных интересантов дорожного проекта и нивелировать масштабы причин, которые привели к возникновению проблемы. О них (и не только) шла речь на прошедшей встрече в Доме архитектора.

         Не в ширине дело

         Эксперт в дорожной сфере, директор консалтинговой компании «КЭМП» Яков Гуревич пояснил, что пропускная способность любой дороги не зависит от ширины проезжей части: бесперебойное движение транспорта достигается за счёт грамотного распределения автомобильных потоков и организации развязок. Так, например, на прямолинейной дороге заторы не возникнут даже в том случае, если она не будет широкой.

Подтверждением тому служит тот факт, что на большей части улицы Худякова (полтора километра в лесной зоне) машины едут свободно, а пробки  возникают лишь в нескольких проблемных точках – прежде всего, это въезд со стороны плотины, пересечение с «обкомовской» дорогой и выезд на улицу Лесопарковую.

         «Как только появляется развязка, 3200 машин в час не могут заехать и выехать с Худякова. То есть проблема не в ширине проезжей части, а в том, что в этих местах нет качественного регулирования. Иногда ставят регулировщика, но он принимает решения на основе ситуации, которая складывается только на одном участке, не учитывая того, что происходит на других», - пояснил Яков Гуревич.

         По словам специалиста, челябинцам хотят внушить, что причина автомобильных пробок  - банальное увеличение численности населения новых микрорайонов.

         «Из-за того, что на западном берегу Шершней «вдруг» появилось 50 тысяч человек (вдруг!), предлагается добавить две полосы. По прогнозам авторов проекта, через несколько лет там будет проживать 380 тысяч. Но согласно этой логике, нам нужно будет уже 16 полос, чтобы перевозить почти 400 тысяч человек», - рассуждает эксперт.

         По словам Якова Гуревича, в часы пик в Челябинск едут чаще всего родители с детьми - именно они больше всего страдают от простоя в веренице машин. Если мы проедем по Худякова утром первого июня, то никаких колонн из автомобилей мы не увидим, убеждён специалист-транспортник. Таким образом, чтобы сократить транспортный поток, необходимо прежде всего обеспечить «элитные» посёлки школами, детскими садами и поликлиниками.

«Вице-губернатор Сергей Шаль сказал, что цена вопроса – всего 250 миллионов рублей, это стоимость одного детского сада. Вот давайте лучше один детский сад построим и [таким образом] улучшим трафик», - предложил Яков Гуревич, добавив, что убрать часть нагрузки с Худякова поможет также запуск 50 автобусов большой вместимости.

         Плотина никуда не денется

         Ещё один момент, о котором умалчивают чиновники, это наличие двухполосной плотины. Даже если расширить улицу Худякова, она всё равно упрётся в это узкое «горлышко». По мнению депутата Центрального района Светланы Вахтиной, «забутыливание» в этом случае будет происходить на плотине, через которую едут все, кто проживает за Шершнями.

Кроме того, существует полная неопределённость относительно состояния гидроузла Шершнёвского водохранилища. Последние открытые данные о его технических характеристиках относятся к 2016 году. Ещё тогда исследователи оценивали состояние грунтовой части плотины как «предельно допустимое». Очевидно, что с увеличением транспортной нагрузки риски повреждения гидросооружения будут возрастать. Однако данное обстоятельство полностью игнорируется сторонниками расширения Худякова.

Светлана Вахтина также затронула финансовую составляющую. Депутат напомнила, что технико-экономического обоснования проекта никто не видел, как это было и с Ленинградским мостом. Откуда взята эта цифра – 250 миллионов рублей – непонятно.

         Непродуманность как главная особенность Челябинска

         Увеличение числа жителей северо-запада  Челябинска и его пригорода происходит на фоне интересного феномена – общая численность населения города не меняется на протяжении уже нескольких лет. Данные официальной статистики привёл архитектор Алексей Буров, руководивший отделом генплана Челябинска с 1999 по 2002 год.

«Статика – как было в Челябинске чуть больше миллиона человек, так и остаётся. Одна часть населения перемещается из одной части города в другую. Получается, что мы за этим населением бежим с детскими садами, школами», - сообщил член Союза архитекторов России, отметив отсутствие комплексного планирования новых микрорайонов.

Но именно самообеспеченность и транспортная связанность новых микрорайонов должна быть в центре внимания проектировщиков. Обусловлено это особенностями развития челябинской агломерации. По словам Алексея Бурова, Челябинск развивался как крупное промышленное поселение, внутри которого жизнь концентрировалась вокруг предприятий. В итоге внутри областного центра возникали «города» поменьше – ЧМЗ, ЧТЗ и другие. Связанность районов не имела большого значения, так как каждый из них жил своим заводом. Эта одна из причин, по которой, в южноуральской столице практически нет дорог-дублёров.

Ещё одна особенность – низкая плотность улично-дорожной сети. Она составляет 2,4 км/ кв. км. В то время как в Москве этот показатель – 8 км/ кв. км, и там дальнейшее строительство внутригородских дорог продолжается. Такие данные привёл директор компании «СК проект» Сергей Кузнецов, занимавший должность главного архитектора Челябинска с 2001 по 2005 год.

«Длина объездной дороги вокруг Челябинска в полтора раза больше МКАДа. Но там, внутри окружного кольца, проживает 12 миллионов человек, а у нас полтора миллиона не наберётся. Внутри – пустота», - подчеркнул  Сергей Кузнецов.

При этом он отметил, что транспортные проблемы в городе никогда не решаются за счёт увеличения количества полос. В качестве примера эксперт привёл улицу Труда, которую сейчас пешеходу просто так не перейти. Но и автомобилисты там стоят - весь трафик просто «хоронят» уличные светофоры.

Приоритетом, по словам Сергея Кузнецова, должно быть строительство новых улиц и дорог, при этом проекты новых жилых районов должны предусматривать наличие как минимум трёх транспортных каналов. «Что касается улицы Худякова, то здесь нужно искать новые коридоры, разгружать дорогу, а не нагружать дополнительным трафиком», - поделился мнением почётный архитектор России.

Расширение Худякова в европейском варианте

Прозвучало на встрече  и предложение расширить улицу Худякова, но в лайт-версии. Идею озвучил доцент кафедры «Автомобильный транспорт» ЮУрГУ Николай Горяев.  По его словам, добавить полосу имеет смысл только в сторону центра города, но она должна быть предназначена только для общественного транспорта. Обустроить выделенку можно за счёт тротуара (это 1,5 метра) и переразметки проезжей части.

Добавлять полосу в обратном направлении, как считает инженер, нецелесообразно: в город едут на работу – и здесь ускорение трафика снимет напряжённость, а вот «опоздать» домой уже не так критично. Такая практика существует в Нидерландах, добавил Николай Горяев.

О европейских решениях в организации транспортной системы рассказала также член рабочей группы при администрации г. Челябинска по вопросам окружающей среды Надежда Вертяховская. Экоактивист предложила вариант так называемой перехватывающей парковки: как раз в том месте, где плотина переходит в улицу Худякова, организовать стоянку, где жители пригородных посёлков смогут оставлять автомобили и пересаживаться на автобусы. Правда, рабочим этот вариант будет при условии бесперебойной работы общественного транспорта.

Итоги круглого стола подвёл председатель Правления Союза проектных организаций Южного Урала, председатель правления регионального отделения «Союза архитекторов России» Сергей Якобюк.

«Наша задача – искать прорывные, принципиальные решения по улично-дорожной сети, чтобы делать город комфортным для жизни. Не пытаться конфликтовать, а искать варианты решения», - эти слова архитектора, скорее всего, были адресованы городским властям.

На мероприятии присутствовал заместитель главы Челябинска по вопросам градостроительства Владимир Шамне. В дискуссии вице-мэр не участвовал. Зато активность проявляли несколько мужчин, которые ратовали за расширение улицы Худякова и, по их словам, отстаивали точку зрения простых водителей. Поскольку мероприятие в СМИ не анонсировалось, участники круглого стола  сомневаются, что эти люди попали на встречу «случайно».

Автор: Татьяна Правдина
Яков Гуревич
Сергей Шаль
Владимир Казанцев
Владимир Шамне
Челябинский городской бор
Новости сюжета: Дороги
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2022

Челябинские экоактивисты уличили мэрию в искажении фактов ради расширения улицы Худякова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2022

В Челябинске «по-тихому» возобновили установку бордюров вдоль трамвайных путей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2022

Андрей Ксензов: Прежде чем что-то менять на Комсомольском проспекте, нужно разработать проект
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2022

Выделены дополнительные средства на строительство дорог, в том числе трассы «Москва-Екатеринбург»
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске возобновили работы по обособлению трамвайных путей, но согласованы ли они с ГИБДД до
Общество
Дороги

В Челябинске «по-тихому» возобновили установку бордюров вдоль трамвайных путей

18.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске во второй раз пройдет полюбившийся горожанам и гостям областной столицы фестиваль пе
Общество

В Челябинске все скульптуры готовы к песочному фестивалю

18.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область входит в ТОП-20 самых дорогих в Российской Федерации по стоимости санато
Общество

Южный Урал вошел в ТОП самых дорогих регионов по стоимости санаторного отдыха

17.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители челябинского поселка Чурилово бьют тревогу по поводу засохших деревьев вдоль улицы Сергея
Среда обитания

Чуриловцы бьют тревогу по поводу засохших деревьев на улице Сергея Герасимова

16.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На повестке дня для нашей страны остро стоит вопрос о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии. Но, к
Есть мнение
Спецоперация на Украине

Эксперты: Членству Швеции и Финляндии в НАТО может помешать «курдский вопрос»

16.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Расширение улицы Худякова в Челябинске до шести полос позволит увеличить пропускную способность э
Общество

Вице-губернатор Челябинской области поддержал расширение улицы Худякова, а эксперты против

13.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Завкафедрой журфака МГУ и член Совета при президенте по правам человека Иван Засурский эмигрирова
19.05.2022

Иван Засурский займется в США проблемами климата
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Заместитель командира неонацистского полка «Азов» (запрещен в РФ) Святослав Паламар вышел с терри
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
19.05.2022

Замкомандира «Азова» сдался в плен российским военным
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Правозащитники выиграли дело по Митрофановскому кладбищу В Седьмом кассационном су
19.05.2022

На Митрофановском кладбище «поставлен» крест?

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Первую очередь крупнейшего инвестиционного проекта - парка «Притяжение» в Магнитогорске (Челябинс
19.05.2022

Виктор Рашников: Первую очередь «Притяжения» сдадут в эксплуатацию этим летом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Боевой лазерный комплекс «Пересвет» уже серийно поставляется в российские Вооруженные силы – он м
18.05.2022

Вице-премьер рассказал об основных образцах современного российского оружия
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

19.05.2022 11:31

«Фотофест-2022» в Историческом музее: первые итоги и впечатления

19.05.2022 11:28

КСП проанализировала цены на детскую стоматологию в Челябинске

19.05.2022 10:56

Независимые эксперты и депутаты выступили против расширения улицы Худякова в Челябинске

19.05.2022 10:48

Сотрудники УФСБ пресекли канал незаконного сбыта наркотиков

19.05.2022 10:47

Иван Засурский займется в США проблемами климата

19.05.2022 10:41

Замкомандира «Азова» сдался в плен российским военным

19.05.2022 10:35

На Митрофановском кладбище «поставлен» крест?

19.05.2022 10:32

Виктор Рашников: Первую очередь «Притяжения» сдадут в эксплуатацию этим летом

19.05.2022 10:29

Сложившаяся на Челябинском цинковом заводе трудовая династия победила в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»

19.05.2022 10:22

Правительство увеличило максимум ипотечного кредита с использованием льготной ставки

19.05.2022 10:14

Между Челябинском и Миассом 20 мая будет курсировать «Вагон здоровья»

18.05.2022 20:04

Анонсы событий и мероприятий на 19 мая

18.05.2022 19:55

В четверг в Челябинской области – ливни, грозы, град и сильный ветер

18.05.2022 18:48

Челябинский театр приглашает на психологические тренинги

18.05.2022 18:31

В 2022 году на железной дороге в Челябинской области было травмировано пять человек

18.05.2022 18:15

Вице-премьер рассказал об основных образцах современного российского оружия

18.05.2022 17:32

Егоров ищет того, кто докажет целесообразность строительства трамвайной ветки в Ленинский район Челябинска

18.05.2022 17:13

АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» за 2021 год

18.05.2022 17:08

Челябинец избил семилетнюю дочь

18.05.2022 16:59

Южноуральскую землю передадут для памятной стелы, которая будет установлена на территории «Невского пятачка»

18.05.2022 16:31

ММК готовит к запуску в ОЭЗ «Тольятти» уникальный логистический центр

18.05.2022 16:06

«Прорыв» отправлен в российскую армию

18.05.2022 15:49

Штормовое предупреждение для южноуральцев продлено до конца суток 18 мая

18.05.2022 15:45

Текслер предупредил всех глав муниципалитетов Челябинской области

18.05.2022 15:43

Пушкинские герои будут «жить» на челябинской телебашне все лето

18.05.2022 15:03

Расширен перечень категорий граждан, которые могут стать участниками ЖСК

18.05.2022 14:47

В Челябинске подросток травмировался на заброшенной стройке

18.05.2022 14:45

Пушилин: нацистов ждет трибунал

18.05.2022 14:35

В 2022 году в Челябинской области капитально отремонтируют и оснастят 17 школ

18.05.2022 13:27

Средняя стоимость молока в Челябинской области за год выросла на 13 рублей

18.05.2022 13:19

В Миассе на основе импортных аналогов разработали комплектующие для систем медицинского газоснабжения

18.05.2022 13:17

Работы челябинских художников «в цифре» могут попасть на выставку в Дубае

18.05.2022 13:15

В Челябинской области снижаются показатели младенческой смертности

18.05.2022 13:14

За время пандемии ковид оборвал жизни более 8,9 тысячи южноуральцев

18.05.2022 13:13

Челябинские экоактивисты уличили мэрию в искажении фактов ради расширения улицы Худякова

18.05.2022 13:01

ВТБ: активность мошенников в мае выросла на треть

18.05.2022 12:50

В Челябинске «по-тихому» возобновили установку бордюров вдоль трамвайных путей

18.05.2022 12:09

Душил тонометром и резал ножом: челябинец убил родную бабушку

18.05.2022 12:08

В Челябинске мальчик упал в строительный котлован

18.05.2022 12:03

Глава ГУ МВД Челябинской области поощрил отличившихся сотрудников ГИБДД

18.05.2022 11:59

В Челябинске появится школа и детсад в Белом

18.05.2022 11:28

В Челябинске наградили самых умных южноуральских школьников

18.05.2022 11:27

Челябинцы отстояли свое право жить без общественного туалета под окнами

18.05.2022 11:18

В Челябинске все скульптуры готовы к песочному фестивалю

18.05.2022 11:11

Тренер и игроки «Уралочки» приглашены в национальную сборную России по водному поло

18.05.2022 11:06

Проект расширения челябинской улицы Худякова передали на госэкспертизу

18.05.2022 11:03

Челябинская область начала предоставление ряда услуг ПФР и ФСС по принципу «одного окна»

18.05.2022 10:29

Археологи ЧелГУ готовят выставку в Коломенском

18.05.2022 10:20

В Магнитогорске в честь 90-летия ММК пройдут «Корпоративные игры»

18.05.2022 10:04

В Челябинскую область из Узбекистана приехала томатная моль

18.05.2022 09:56

На Таганае распустились цветы троллей, в «Зигальге» пошли сморчки

18.05.2022 09:40

Штормовое предупреждение для южноуральцев – дожди, грозы, град, усиление ветра

17.05.2022 22:49

Подрядчик, срывающий сроки строительства детсада в Копейске, может лишиться контракта

17.05.2022 20:43

Текслер: Большое открытие сегодняшнего дня в Копейске

17.05.2022 19:58

КАМАЗ поможет возродиться «Москвичу», а внедорожники выпускать не планирует

17.05.2022 19:00

В среду в Челябинской области – дожди и грозы

17.05.2022 18:53

В Каслях «мусорная реформа» грозит обернуться экологической катастрофой

17.05.2022 17:59

Анонсы событий и мероприятий на 18 мая

17.05.2022 17:40

В Челябинске чествовали победителей городского этапа всероссийской «Семьи года»

17.05.2022 17:30

Новые экотропы под Кыштымом станут настоящим подарком любителям пеших прогулок

17.05.2022 17:11

В Челябинске загорелось общежитие УралГУФКа, пожарные пришли на помощь студенткам

17.05.2022 17:09

Пресечена деятельность крупного преступного наркосообщества

17.05.2022 16:55

В Челябинске частично перекроют парковку на Театральной площади

17.05.2022 16:42

Администрация Челябинска одобрила строительство технопарка на месте частного сектора

17.05.2022 16:36

Новая жизнь без наркотиков начинается в Израиле

17.05.2022 16:35

В Челябинске библиотека пригласила читателей отведать фронтовой хлеб

17.05.2022 16:30

Челябинец, устроивший стрельбу возле заведения быстрого питания, установлен

17.05.2022 16:26

Южный Урал вновь ждет фестиваль профессиональных театров «Сцена».

17.05.2022 16:23

Ночь музеев-2022 в Историческом обещает челябинцам множество ярких событий

17.05.2022 16:04

Вячеслав Володин: Госдума запретит обмен нацистских преступников

17.05.2022 15:55

ПроБизнес: МегаФон поддержал клиентов-предпринимателей запуском нового сервиса

17.05.2022 15:21

Челябинский театр кукол заиграл новыми красками

17.05.2022 15:04

Продолжают борьбу с ковилом более 1,8 тысячи южноуральцев

17.05.2022 14:57

Двум докторам ЧОКБ присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации»

17.05.2022 14:37

Спасатели Кыштыма нашли заблудившегося туриста

17.05.2022 14:13

В Челябинской области берег Ая и его притесы свяжет 130-метровая лестница

17.05.2022 13:59

Эксперты одобрили проект зон охраны казенного винного склада в Челябинске

17.05.2022 13:52

Сотрудники УФСБ пресекли канал контрабанды продукции военного назначения

17.05.2022 13:46

Общественники Челябинска попросили проверить техническое состояние Шершнёвской плотины

17.05.2022 13:34

Басманный суд Москвы арестовал высокопоставленного сотрудника Челябинской таможни

17.05.2022 13:18

Губернатор отправил правительственную комиссию в Агаповский район, где погибло два ребенка

17.05.2022 12:24

Челябинка отдала долг «дублями» из банка «приколов»

17.05.2022 12:19

В Челябинске засыхают даурские лиственницы, высаженные губернатором

17.05.2022 12:13

В Агаповском районе подросток погиб во время демонтажа здания старой школы

17.05.2022 12:06

Заколдованный круг? На улице Пермской в Челябинске теряет крышу беседка и рвется асфальт

17.05.2022 11:59

Южный Урал вошел в ТОП самых дорогих регионов по стоимости санаторного отдыха

17.05.2022 11:36

В Южноуральске возрождается уникальное промышленное производство

17.05.2022 11:25

В поселке Новосинеглазово  отключат водоснабжение

17.05.2022 11:17

В Аргаяшском районе обнаружено тело недоношенного младенца

17.05.2022 11:12

В Агаповском районе ребенок погиб после обрушения кровли

17.05.2022 11:04

«Память жива»: коркинские студенты завершили празднование Великой Победы песенным фестивалем

17.05.2022 10:01

Южноуральцы смогут пройти бесплатное обследование на Дне здоровья

17.05.2022 09:58

Челябинцы любуются цветущей сакурой в горсаду имени Пушкина

17.05.2022 09:39

О Человеке с большой буквы рассказала фотовыставка в театре «Омнибус»

17.05.2022 09:33

В Челябинске завершился IV Всероссийский конкурс школьного кино

16.05.2022 22:16

Можно ли делать лазерную коррекцию зрения

16.05.2022 22:05

Паралимпийский чемпион навестил раненых бойцов и детей в луганском госпитале

16.05.2022 18:48

В Челябинской области активные участники голосования получат допфинансирование

16.05.2022 18:26

Калашников покинул пост руководителя постпредства Челябинской области при правительстве

16.05.2022 18:08

Во вторник в Челябинской области – дожди, грозы, низкое давление