Независимые эксперты и депутаты выступили против расширения улицы Худякова в Челябинске

Ситуацию, что не так с проектом расширения улицы Худякова в Челябинске, обсудили специалисты в области транспортного строительства, независимые депутаты и экоактивисты. Мероприятие состоялось вчера, 18 мая, в Доме архитектора. Организатором «круглого стола» выступила челябинская общественная организация «Союз архитекторов России». При этом встречу решили не афишировать, но пригласили представителей мэрии.

Дискуссия проходила на фоне набирающего обороты противостояния между челябинскими властями и общественниками. И те, и другие признают наличие проблемы – автомобильные пробки на дороге, соединяющей центр Челябинска и пригородные посёлки. Но решение вопроса стороны видят по-разному.

Интересно, что локальный вопрос муниципальной дороги неожиданно стал повесткой областного уровня. Расширить улицу Худякова предложила Общественная палата региона, а продвижением проекта активно занимаются не только городские власти, но и областное правительство. Так, например, на днях необходимость реконструкции трассы объяснял журналистам вице-губернатор Сергей Шаль. Убедить челябинцев в том, что только так и не иначе можно избавиться от пробок, пытаются с помощью патетичных видеороликов, не вызывающих доверие опросов, жонглированием фактами и даже, как утверждают активисты, с помощью привлечения «ботов» к обсуждению проблемы в соцсетях.

Сторонники расширения проезжей части стремятся максимально «упростить» проблему – это «всего лишь» добавление двух полос, которое будет стоить «всего лишь» 250 миллионов рублей и потребует вырубки «всего лишь» 22 деревьев. Противники инициативы видят в таком упрощении желание скрыть истинных интересантов дорожного проекта и нивелировать масштабы причин, которые привели к возникновению проблемы. О них (и не только) шла речь на прошедшей встрече в Доме архитектора.

Не в ширине дело

Эксперт в дорожной сфере, директор консалтинговой компании «КЭМП» Яков Гуревич пояснил, что пропускная способность любой дороги не зависит от ширины проезжей части: бесперебойное движение транспорта достигается за счёт грамотного распределения автомобильных потоков и организации развязок. Так, например, на прямолинейной дороге заторы не возникнут даже в том случае, если она не будет широкой.

Подтверждением тому служит тот факт, что на большей части улицы Худякова (полтора километра в лесной зоне) машины едут свободно, а пробки возникают лишь в нескольких проблемных точках – прежде всего, это въезд со стороны плотины, пересечение с «обкомовской» дорогой и выезд на улицу Лесопарковую.

«Как только появляется развязка, 3200 машин в час не могут заехать и выехать с Худякова. То есть проблема не в ширине проезжей части, а в том, что в этих местах нет качественного регулирования. Иногда ставят регулировщика, но он принимает решения на основе ситуации, которая складывается только на одном участке, не учитывая того, что происходит на других», - пояснил Яков Гуревич.

По словам специалиста, челябинцам хотят внушить, что причина автомобильных пробок - банальное увеличение численности населения новых микрорайонов.

«Из-за того, что на западном берегу Шершней «вдруг» появилось 50 тысяч человек (вдруг!), предлагается добавить две полосы. По прогнозам авторов проекта, через несколько лет там будет проживать 380 тысяч. Но согласно этой логике, нам нужно будет уже 16 полос, чтобы перевозить почти 400 тысяч человек», - рассуждает эксперт.

По словам Якова Гуревича, в часы пик в Челябинск едут чаще всего родители с детьми - именно они больше всего страдают от простоя в веренице машин. Если мы проедем по Худякова утром первого июня, то никаких колонн из автомобилей мы не увидим, убеждён специалист-транспортник. Таким образом, чтобы сократить транспортный поток, необходимо прежде всего обеспечить «элитные» посёлки школами, детскими садами и поликлиниками.

«Вице-губернатор Сергей Шаль сказал, что цена вопроса – всего 250 миллионов рублей, это стоимость одного детского сада. Вот давайте лучше один детский сад построим и [таким образом] улучшим трафик», - предложил Яков Гуревич, добавив, что убрать часть нагрузки с Худякова поможет также запуск 50 автобусов большой вместимости.

Плотина никуда не денется

Ещё один момент, о котором умалчивают чиновники, это наличие двухполосной плотины. Даже если расширить улицу Худякова, она всё равно упрётся в это узкое «горлышко». По мнению депутата Центрального района Светланы Вахтиной, «забутыливание» в этом случае будет происходить на плотине, через которую едут все, кто проживает за Шершнями.

Кроме того, существует полная неопределённость относительно состояния гидроузла Шершнёвского водохранилища. Последние открытые данные о его технических характеристиках относятся к 2016 году. Ещё тогда исследователи оценивали состояние грунтовой части плотины как «предельно допустимое». Очевидно, что с увеличением транспортной нагрузки риски повреждения гидросооружения будут возрастать. Однако данное обстоятельство полностью игнорируется сторонниками расширения Худякова.

Светлана Вахтина также затронула финансовую составляющую. Депутат напомнила, что технико-экономического обоснования проекта никто не видел, как это было и с Ленинградским мостом. Откуда взята эта цифра – 250 миллионов рублей – непонятно.

Непродуманность как главная особенность Челябинска

Увеличение числа жителей северо-запада Челябинска и его пригорода происходит на фоне интересного феномена – общая численность населения города не меняется на протяжении уже нескольких лет. Данные официальной статистики привёл архитектор Алексей Буров, руководивший отделом генплана Челябинска с 1999 по 2002 год.

«Статика – как было в Челябинске чуть больше миллиона человек, так и остаётся. Одна часть населения перемещается из одной части города в другую. Получается, что мы за этим населением бежим с детскими садами, школами», - сообщил член Союза архитекторов России, отметив отсутствие комплексного планирования новых микрорайонов.

Но именно самообеспеченность и транспортная связанность новых микрорайонов должна быть в центре внимания проектировщиков. Обусловлено это особенностями развития челябинской агломерации. По словам Алексея Бурова, Челябинск развивался как крупное промышленное поселение, внутри которого жизнь концентрировалась вокруг предприятий. В итоге внутри областного центра возникали «города» поменьше – ЧМЗ, ЧТЗ и другие. Связанность районов не имела большого значения, так как каждый из них жил своим заводом. Эта одна из причин, по которой, в южноуральской столице практически нет дорог-дублёров.

Ещё одна особенность – низкая плотность улично-дорожной сети. Она составляет 2,4 км/ кв. км. В то время как в Москве этот показатель – 8 км/ кв. км, и там дальнейшее строительство внутригородских дорог продолжается. Такие данные привёл директор компании «СК проект» Сергей Кузнецов, занимавший должность главного архитектора Челябинска с 2001 по 2005 год.

«Длина объездной дороги вокруг Челябинска в полтора раза больше МКАДа. Но там, внутри окружного кольца, проживает 12 миллионов человек, а у нас полтора миллиона не наберётся. Внутри – пустота», - подчеркнул Сергей Кузнецов.

При этом он отметил, что транспортные проблемы в городе никогда не решаются за счёт увеличения количества полос. В качестве примера эксперт привёл улицу Труда, которую сейчас пешеходу просто так не перейти. Но и автомобилисты там стоят - весь трафик просто «хоронят» уличные светофоры.

Приоритетом, по словам Сергея Кузнецова, должно быть строительство новых улиц и дорог, при этом проекты новых жилых районов должны предусматривать наличие как минимум трёх транспортных каналов. «Что касается улицы Худякова, то здесь нужно искать новые коридоры, разгружать дорогу, а не нагружать дополнительным трафиком», - поделился мнением почётный архитектор России.

Расширение Худякова в европейском варианте

Прозвучало на встрече и предложение расширить улицу Худякова, но в лайт-версии. Идею озвучил доцент кафедры «Автомобильный транспорт» ЮУрГУ Николай Горяев. По его словам, добавить полосу имеет смысл только в сторону центра города, но она должна быть предназначена только для общественного транспорта. Обустроить выделенку можно за счёт тротуара (это 1,5 метра) и переразметки проезжей части.

Добавлять полосу в обратном направлении, как считает инженер, нецелесообразно: в город едут на работу – и здесь ускорение трафика снимет напряжённость, а вот «опоздать» домой уже не так критично. Такая практика существует в Нидерландах, добавил Николай Горяев.

О европейских решениях в организации транспортной системы рассказала также член рабочей группы при администрации г. Челябинска по вопросам окружающей среды Надежда Вертяховская. Экоактивист предложила вариант так называемой перехватывающей парковки: как раз в том месте, где плотина переходит в улицу Худякова, организовать стоянку, где жители пригородных посёлков смогут оставлять автомобили и пересаживаться на автобусы. Правда, рабочим этот вариант будет при условии бесперебойной работы общественного транспорта.

Итоги круглого стола подвёл председатель Правления Союза проектных организаций Южного Урала, председатель правления регионального отделения «Союза архитекторов России» Сергей Якобюк.

«Наша задача – искать прорывные, принципиальные решения по улично-дорожной сети, чтобы делать город комфортным для жизни. Не пытаться конфликтовать, а искать варианты решения», - эти слова архитектора, скорее всего, были адресованы городским властям.

На мероприятии присутствовал заместитель главы Челябинска по вопросам градостроительства Владимир Шамне. В дискуссии вице-мэр не участвовал. Зато активность проявляли несколько мужчин, которые ратовали за расширение улицы Худякова и, по их словам, отстаивали точку зрения простых водителей. Поскольку мероприятие в СМИ не анонсировалось, участники круглого стола сомневаются, что эти люди попали на встречу «случайно».