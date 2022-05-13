Челябинский замгубернатора рассказал об ответственности застройщиков

Могут ли застройщиков наказать за сдачу жилых микрорайонов без социальных объектов – об этом рассказал заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль. Вопрос об ответственности строительных компаний задал житель региона в ходе пресс-конференции на площадке «Гранады Пресс». По словам вице-губернатора, наказать строителей за сдачу жилых комплексов, в которых нет детских садов и школ, нельзя. Такая обязанность застройщиков не закреплена в законодательстве.

«Строительство школ и поликлиник не является де юре обязанностью застройщика. Понятно, что при утверждении проекта планировки, в генплане заложено строительство школ и поликлиник, но у нас сейчас ситуация какая… У нас выработался, скажем так, пул ответственных застройщиков. И сейчас любой застройщик понимает, что наличие социальных объектов в его микрорайоне повышает его привлекательность, что дома рядом с детским садом продаются лучше, дороже», - прокомментировал Сергей Шаль.

Он добавил, что некоторые застройщики сами обращаются с предложением построить школу или детский сад, но под финансирование области. В этом случае профильные ведомства, в том числе Министерство образования, решают вопрос о целесообразности такого объекта.

Сергей Шаль отметил, что когда-то заключали социальные договоры, по которым застройщик брал на себя обязательство возвести социальный объект, но такая практика не прижилась. Застройщики в суде оспаривали это условие контракта, ссылаясь на то, что их заставили его подписать, а соответствующего нормативно-правового положения нет.

«Создание социальной инфраструктуры - это обязанность муниципалитета, но здесь мы работаем в кооперации с застройщиками. Строят они, а мы выкупаем», - резюмировал замглавы региона.

По словам замгубернатора, 30% возводимых в регионе детских садов компании строят за счёт своих собственных средств, а потом муниципалитеты эти объекты выкупают. Остальная часть дошкольных учреждений возводится за счёт бюджета.