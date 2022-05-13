В Челябинской области не будут снижать темпы жилищного строительства

Объём ввода жилья в Челябинской области в 2022 году сокращать не будут. Об этом сегодня, 13 мая, в ходе пресс-конференции сообщил вице-губернатор Сергей Шаль. По его словам, не подлежат пересмотру и планы по строительству детских садов, школ и медучреждений.

«Ввод жилья не будет уменьшен. В этом году мы планируем ввести в эксплуатацию один миллион 720 тысяч квадратных метров, из них 800 тысяч уже сданы. Предпосылок для корректировки нет. В современных экономических реалиях ни одного социального объекта мы не вычёркиваем [из планов строительства]», - подчеркнул заместитель губернатора.

Сергей Шаль отметил, что 705 тысяч квадратных метров, которые уже построили, относятся к индивидуальному жилью. Таким образом, объём ввода ИЖС значительно превышает объём ввода многоквартирного жилья.

Не сбавлять темпы строительства, по словам чиновника, позволяет обеспеченность региона в стройматериалах, кооперация российских производителей и работа правительства по импортозамещению. Проблемы могут возникнуть только при строительстве элитного жилья, если заказчик захочет, например, итальянскую плитку.

«Жильё класса «люкс», безусловно, другое дело. Но это личное дело человека», - отметил Сергей Шаль.

Что касается долевого строительства, то здесь руководство региона рисков также не видит. Избежать их позволит внедрённая система эскроу-счетов, на которых деньги дольщиков хранятся до выполнения застройщиками своих обязательств. Услуги по открытию таких счетов оказывают независимые посредники – банки, которые и следят за выполнением условий договора.