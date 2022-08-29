Виктор Ереклинцев ответил на заявление общественников о трате 17-ти бюджетных миллионов на неудавшееся озеленение сквера

Активисты движения «Эко Стандарт» заявили, что на неудавшееся озеленение сквера в Центральном районе Челябинска из городского бюджета было потрачено 17,4 миллиона рублей.

Представители данной организации сообщили общественности и СМИ, что эта немалая сумма ушла на реализацию контракта по благоустройству путем выполнения работ по высадке и содержанию кустарников и крупномерных деревьев, устройству и содержанию посевного газона на территории сквера по улице Академика Королева от Университетской Набережная до улицы Братьев Кашириных. При этом, по заявлению экоактивистов, очень многие растения погибли и их до сих пор не заменили.

«В наше объединение обратился житель «Тополинки», который сообщил, что несмотря об обещании администрации Центрального района Челябинска о замене погибших деревьев за счет подрядчика в этом году, замена так и не произошла. «Эксперты нашего движения осмотрели данную территорию и пришли к выводу, что в данном месте погибло около 160 тополей, шесть рябин, шесть елок, половина всех кустарников, еще 21 дерево вызывает большие вопросы и требует незамедлительной замены. При этом наши эксперты отмечают, что просто замена деревьев с дальнейшим уходом мало эффективна», - заявили в «Эко Стандарте».

Руководитель объединения Сергей Ефимов считает, что «необходимо подойти к решению данного вопроса комплексно и заменить земельный слой, так как на глубине от 60-ти сантиметров уже наблюдается строительный мусор, бетон, асфальт, и приживаемость деревьев минимальна».

«Активисты нашего объединения надеются, что администрации района и города обратят внимание на рекомендации специалистов и, помимо замены зеленых насаждений за счет подрядчика решат вопрос по замене грунта, поливу и уходу за деревьями», - подчеркнул Сергей Ефимов.

Глава Центрального района Виктор Ереклинцев пояснил агентству «Урал-пресс-информ», что про засохшие деревья общественники пишут все абсолютно верно, однако 17 миллионов к данному контракту не имеют никакого отношения, это другой контракт, который реализовывается в сквере в настоящее время. Таким образом, погибшие деревья и 17 миллионов – две абсолютно разные истории.

«Засохшие деревья - это вторая очередь благоустройства: от Братьев Кашириных до 250-летия Челябинска. Этот контракт два года назад выполнял подрядчик комитета дорожного хозяйства. В настоящее время КДХ судится с данной подрядной организацией, пытаясь заставить исполнителя контракта заменить погибшие растения. С тем, что в сквере надо менять грунт, мы тоже согласны. Хоть лунки и были сделаны нормальные, менять его все же нужно. Все прижившиеся в той части сквера деревья мы поливаем, как и газоны, которые тоже находятся в нормальном состоянии – контрактом предусмотрена не только высадка, но и уходные работы. Что касается 17-ти миллионов – это первая очередь благоустройства, которая не имеет никакого отношения ко второй очереди. Контракт на 17 миллионов у нас еще в работе – сейчас в рамках данного контракта обустраивают газоны, высаживают кустарники. Ели и другие деревья мы будем высаживать, наверное, в начале сентября, со следующей недели, когда установятся более низкие температуры», - пояснил Виктор Ереклинцев.

Глава Центрального района подчеркнул, что ситуация с погибшими растениями всем хорошо известна – проблема обязательно будет решена.