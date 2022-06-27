Виктор Ереклинцев прокомментировал заявление «ЭкоСтандарта» о нарушениях в контракте по озеленению

Глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев согласился с правотой представителей общественного движения «ЭкоСтандарт», заявивших о нарушениях в контракте по озеленению сквера по улице Академиков Королева (от улицы Университетской набережной до Братьев Кашириных) стоимостью свыше 17-ти миллионов рублей.

Отметим, экоактивисты сообщили, что администрация города допустила нарушения при формировании технического задания на работы по благоустройству, а именно на посадку и содержание кустарников и крупномерных деревьев, устройству и содержанию посевного газона на территории данного сквера.

«В рамках закупки елей планируется выкупить деревья с комом 1,3 метра, хотя по всем требованиям и стандартам для таких деревьев ком должен быть не менее 1,7 метра, тоже касается и ям для посадки. Ямы должны быть минимум два метра, а по контракту – 1,3 метра. Эти характеристики противоречат ГОСТу 25769-83 (саженцы деревьев хвойных пород для озеленения городов) и стандартам и являются грубым нарушением», - заявили общественники.

Представители «ЭкоСтандарта» подчеркнули, что такой посадочный материал просто не приживется, особенно при отсутствии должного ухода по поливу.

«Таким образом, мы еще на стадии формирования закупки закладываем ошибочные требования, из-за которых 60 пятиметровых деревьев просто погибнут и бюджетные средства будут выброшены на ветер», - отметили экоактивисты.

Виктор Ереклинцев рассказал агентству «Урал-пресс-информ», что в ТЗ действительно закралась техническая ошибка, но при этом все работы подрядчик выполняет строго по ГОСТу, то есть ошибка есть лишь на бумаге.

По его словам, важность соответствия размера кома обхвату дерева понимают все подрядные организации, занимающиеся зелеными насаждениями. Высаживать растения по правилам – в интересах подрядчиков, ведь в противном случае им придется переделывать свою же работу в рамках гарантийных обязательств.

«Если они сделают меньше ком, дерево погибнет, и гарантийные обязательства тогда будут висеть на них», - отметил Виктор Ереклинцев.

В качестве положительного примера озеленения глава Центрального района привел посадки прошлого года.

«Этой весной было проведено обследование всех высаженных растений: по деревьям выпадение – ноль. Это говорит о том, что подрядчики качественно выполнили и уходные работы, а не только саму посадку, подготовив зеленые насаждения к зиме», - рассказал Виктор Ереклинцев.

По его словам, подчас подрядчики высаживают посадочный материал намного лучшего качества, чем прописано в ТЗ, и это их право.

Что касается контракта по озеленению сквера по улице Академика Королева, то в нем также прописаны уходные работы.

«Данное требование есть во всех наших контрактах на озеленение. То есть подрядчик должен не просто посадить растения, но и обязан ухаживать за ними до окончания летне-осеннего сезона», - подчеркнул глава Центрального района.