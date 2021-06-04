Виктор Ереклинцев рассказал, что и когда посадят в кадках возле челябинского педуниверистета

Глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев рассказал, что в кадках на пересечении проспекта Ленина и улицы Володарского, возле педагогического университета, в скором времени высадят спирею березолистную (Spiraea betulfolia) высотой 60 сантиметров.

По словам Виктора Ереклинцева, совет высадить в кадках именно это растение дали специалисты по озеленению. Так что пустовать гигантским каменным «вазам», в которых погибли посаженные в прошлом году хвойные (районные власти данные работы не принимали и не оплачивали, так как изначально видели, что посадочный материал некачественный) и по которым теперь скачут домашние собаки, осталось совсем недолго.

Планируемая дата поставки спиреи – восьмое июня. Саженцы привезут из питомника Екатеринбурга.

Виктор Ереклинцев отметил, что посадочный материал качественный. Саженцы спиреи прибудут в столицу Южного Урала в десятилитровых горшках (это хороший ком земли).

«Посадочный материл есть с открытым комом и с закрытым, в горшках. Вариант с закрытым комом лучше с точки зрения качества растений и их приживаемости», - пояснил Виктор Ереклинцев.

Что касается кадок по адресу: проспект Ленина, 71, где также погибли растения, то по ним вопрос еще окончательно не решен.

«Здесь мы еще в процессе поисков решения, ведём переговоры с подрядчиком. Тут много юридических нюансов, нужно еще немного времени, но стараемся ускориться», - сообщил агентству «Урал-пресс-информ» глава Центрального района.

Напомним, высадка зеленых насаждений на пересечении проспекта Ленина и улицы Володарского будет производиться за счет средств районной администрации.

СПРАВКА

Спирея березолистная - невысокий кустарник с шаровидной густой кроной и ребристыми, иногда зигзагоизогнутыми побегами. Данная декоративная культура очень красиво цветет. Редко вырастает выше одного метра.

Цветение спиреи начинается в начале июне и продолжается до июля (с третьего или четвертого года жизни).

Цветки диаметром около девяти миллиметров имеют белую окраску с легким розоватым оттенком. Они собраны в густые соцветия в форме щитков или метелок. Цвести красавица-спирея начинает с третьего или четвертого года жизни.