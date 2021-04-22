Виктор Ереклинцев: Новые растения взамен погибших на проспекте Ленина высадим в ближайшее время за свой счет

Глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев сообщил, что погибшие хвойные растения в кадках возле педагогического университета на проспекте Ленина будут заменены на здоровые саженцы в ближайшее время.

Как рассказал Виктор Ереклинцев агентству «Урал-пресс-информ», посадочный материал был некачественный. Понимая это, районные власти проведенное подрядчиком в мини-сквере рядом с педагогическим вузом озеленение не приняли и не оплатили.

Новая высадка хвойных в кадках будет осуществлена на средства администрации Центрального района – так как районные власти данные работы не оплачивали, они не попадают под гарантию.