Виталий Паутов: В СК меня вызвали как свидетеля

Депутат челябинской гордумы Виталий Паутов опроверг информацию о его задержании сотрудниками ФСБ. Публикации об этом появились сегодня, 25 февраля, в челябинских СМИ. По словам парламентария, никаких обысков в его квартире силовики не проводили, а в следственное управление он пришёл сам, получив повестку.

«Прихожу домой на обед, мне все звонят – из мэрии, из гордумы: «Тебя что посадили, что ли?». В СМИ про обыск пишут, задержания. Никто меня не задерживал. Я приехал в Следственный комитет сам, - рассказал Виталий Паутов. – Дал пояснения по делу 2018 года. Рассказал, как происходит выдача разрешения на строительство».

Паутов отметил, что речь идёт о деле по факту мошенничества при строительстве многоквартирного дома, в котором была замешана директор строительной компании «Челябинскавтотранс» Людмила Ребреш. По словам парламентария, разрешительные документы на строительство выдаёт мэрия (на тот момент главой города являлся Владимир Елистратов), и депутаты к этому не имеют никакого отношения.

«Я прохожу как свидетель. Разглашать подробности дела я не могу», - сообщил Виталий Паутов.

Напомним, директор строительной компании «Челябинскавтотранс» Людмила Ребреш проходила подозреваемой по делу о мошенничестве при строительстве дома на улице Сулимова, 51-Б. Жители двухэтажного здания, расположенного рядом с этим участком, передали застройщику право пользования им в обмен на жильё в новом доме. В 2019 году объект построили и переселили горожан, но через год выяснилось, что помещения находятся в собственности третьих лиц, сообщала газета «Коммерсант». Уголовное дело возбудили летом 2021 года после обращения обманутых дольщиков в СУ СК по Челябинской области.