В Советском районе Челябинска состоялся торжественный приём ветеранов

В Челябинске во Дворце детского творчества состоялся торжественный приём ветеранов Советского района, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Со словами благодарности ветеранам Вооружённых сил и труда за их огромный вклад в победу над фашизмом и послевоенное восстановление страны выступили глава района Владислав Макаров и председатель Совета депутатов Сергей Найдёнов.

Гостей праздника поздравили депутат ЗСО Александр Мотовилов, депутат Гордумы Челябинска, участник боевых действий, награждён двумя орденами и 12 медалями Виталий Паутов, депутат Совета депутатов Советского района Челябинска Андрей Сидоров, председатель районного Совета ветеранов Валерий Ширшиков, замкомандира отряда спецназа «Оберег» Виталий Вайс, военный комиссар района Максим Маслов. В адрес участников войны, тружеников тыла, членов ветеранских общественных организаций прозвучало множество добрых пожеланий. Приём завершился концертом, в ходе которого творческие коллективы района исполнили самые известные композиции военных лет.



С этого года в Советском районе по инициативе администрации, поддержанной Советом депутатов, Советом ветеранов, политическими партиями и общественными организациями, вводится новая традиция. Имена всех военнослужащих - жителей Советского района, или проходивших службу в воинских частях, дислоцированных в нашем районе, отдавших жизнь за интересы Российской Федерации, посмертно удостоенных Государственных наград, будут навечно занесены на Доску почёта. Подобное в Челябинске делается впервые.

«В районе долго выбирали вариант, как представить информацию о Героях максимально доступно, наглядно и достойно. Изучали практику в других регионах, но это были или стенды или книги памяти, находящиеся внутри административных зданий, с относительно ограниченным доступом, такой вариант не подходил. Старая Доска почёта находилась на пересечении улиц Цвиллинга и Орджоникидзе. Это была большая стела с фотографиями. Со временем конструкция обветшала, а формат устарел, поэтому её не стали возрождать, а выбрали вариант большого уличного экрана, на котором круглосуточно, в непрерывном режиме, будут демонстрироваться изображения Героев.», - рассказал Виталий Паутов.

Этот экран уже установлен возле здания администрации Советского района, на пешеходном бульваре улицы Орджоникидзе, связывающем гостевые маршруты улиц Свободы и Цвиллинга. Там постоянно насыщенный пешеходный поток, проходит много молодёжи, жителей и гостей Советского района, которые теперь будут знать имена Героев и сохранят их в своей памяти.

В середине мая запланировано торжественное открытие новой Доски почёта. На церемонию пригласят всех родных и близких Героев.

Четвертого мая прошло торжественное мероприятие, приуроченное к чествованию ветеранов Советского района, совмещённое с церемонией вручения свидетельств о занесении на Доску почёта имён двадцати Героев специальной военной операции, посмертно награждённых Орденами Мужества.