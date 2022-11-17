Владельцев клубов и ресторанов Челябинской области призвали позаботиться о безопасности гостей

В Челябинской области по поручению главы региона Алексея Текслера, данному после трагедии в костромском клубе «Полигон», проведен ряд просветительских мероприятий по профилактике пожаров для предпринимателей, работающих на объектах общепита с массовым пребыванием людей (клубы, кафе, рестораны).

В общей сложности в мероприятиях, направленных на повышение уровня ответственности, актуализации информации в сфере пожарной безопасности и в правовой сфере, приняли участие несколько сотен человек.

«Считаю, что мы с коллегами из МЧС, Росгвардии провели достаточно большую профилактическую работу, напомнили права и обязанности, связанных с мораторием на проведение проверочных мероприятий в сфере малого и среднего бизнеса. Разъяснили, что МЧС как орган контроля и надзора работает в рамках постановления №336 правительства РФ. Но в связи с тем, что участились случаи возгораний и есть большой риск гибели людей, мы попросили бизнесменов более внимательно отнестись к противопожарным мерам – проверить средства сигнализации, средства пожаротушения, убедиться, что эвакуационные выходы не захламлены, чтобы огнетушители не были просрочены и так далее. Люди к вам приходят отдыхать, а не умирать!», - отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров.

На очной встрече говорилось о ситуации с контрольно-надзорными мерами в сфере общепита и подробно рассказывалось о мероприятиях, направленных на обеспечение пожарной безопасности.

В настоящий момент, по данным МЧС, в Челябинской области насчитывается 220 объектов, аналогичных костромскому «Полигону», то есть таких, где одновременно могут находиться более 50 человек и где обеденные залы совмещаются с танцполом. В основном, такие заведения расположены в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Златоусте.

По статистике, в 2021 году на данных объектах было зафиксировано три пожара, а в 2022-м – уже пять. Главные причины возгораний – неисправность электрооборудования и электропроводки, а также самовозгорание веществ, отмечают в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области.

По словам заместителя главного государственного инспектора Челябинской области по пожарному надзору Андрея Смирнова, МЧС соблюдает мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, использует риск-ориентированный подход. Основанием для внеплановой проверки может послужить только грубейшее нарушение правил пожарной безопасности. При этом в МЧС обращают особое внимание представителей бизнеса на тот факт, что любой предприниматель может пригласить инспектора с профилактическим визитом, получить консультацию.

Во вторник, 15 ноября, уполномоченный совместно с МЧС провели селекторное совещание по вопросу пожарной безопасности в развлекательных учреждениях Южного Урала. В мероприятии приняли участие предприниматели из 37 муниципалитетов Челябинской области.