В Костроме при пожаре в кафе «Полигон» погибли 15 человек

В Костроме во время пожара в кафе «Полигон» на улице Никитской, который произошел сегодня, пятого ноября, около половины третьего ночи, погибли 15 человек. Последние данные по погибшим сообщает Интерфакс. Несколько посетителей заведения пострадали (по информации телеграм-канала 112, двое молодых людей порезались стеклом, мужчина получил ожоги, парень отравился продуктами горения).

Как сообщает ГУ МЧС России по Костромской области, возгорание было локализовано в 4.23 по местном времени.

Отметим, огонь охватил площадь в три с половиной тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли. С места происшествия эвакуировали 250 человек.

По данным ТАСС, причиной ЧП, возможно, стал запуск охотничьей ракетницы. Человека, использовавшего пиротехнику в здании, ищут.

Телеграм-канал 112 пишет, что один из посетителей «Полигона» запустил пиротехнику в результате конфликта – в заведении случилась массовая драка, один из участников которой запустил ракетницу в противника.

По информации данного канала, пожар случился после прозвучавшего выстрела. Дым по помещению распространился в считанные секунды. Дым был едким, люди ничего не видели вокруг.

Видео: телеграм 112

«Выжившие в костромском кафе рассказали, как начался пожар. Люди благодарят за спасение Андрея Кузьмина. Мужчина быстро сориентировался и нашел запасной выход, смог выбить дверь и вывести людей на улицу», - пишет телеграм-канал 112.

Региональная прокуратура организовала по факту случившегося проверку, в ходе которой надзорное ведомство в том числе даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности в кафе, а также действиям уполномоченных контрольно-надзорных органов, в том числе по принятию превентивных мер к недопущению возгораний, обеспечению безопасности эксплуатируемого объекта с массовым пребыванием людей.

«При наличии оснований буду приняты меры прокурорского реагирования», - заявили в прокуратуре Костромской области.

Региональное следственное управление СК России возбудило по факту гибели людей в стенах «Полигона» уголовное дело по части третьей статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

На месте пожара работает следственная группа в составе следователей и криминалистов СУ СК России по Костромской области. Следователи проводят опрос очевидцев, ведут осмотр места происшествия и тел погибших.

Отметим, четыре человека - три женщины и мужчина - объявлены пропавшими (данные телеграм-канала 112).