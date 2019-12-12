Владимир Мякуш на один день стал педагогом

Председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш в день Конституции, 12 декабря, раним утром пришел в школу №54 Челябинска, чтобы провести парламентский урок для подрастающего поколения. Помогал ему вице-спикер Константин Захаров. Урок транслировался по школам всего Южного Урала.

Владимир Мякуш начал урок с поздравления: «Дорогие мои юные друзья, хотел бы поздравить Вас с сегодняшним ярким и торжественным праздником – Днем Конституции. Он дает нам возможность жить и трудиться, строить свою карьеру». Спикер отметил, что, возможно, в силу своего возраста, школьники не до конца осознают значение этого праздника. Когда появилась Новая Конституция РФ, ребята еще не было на свете. Но события тех лет создали предпосылки для появления на карте мира Российской Федерации. Владимир Мякуш рассказал, как создавался основной закон страны. Конституция РФ была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Этот день был объявлен государственным праздником. Конституции РФ предшествовали конституция РСФСР (принята в 1918 году), первая Конституция СССР (в 1924 году), Конституция 1936 года и Конституция 1977 года, действовавшая до распада Советского Союза.

Владимир Мякуш пояснил школьникам, Конституция – основной закон жизни государства, в котором прописаны права и обязанности для всех жителей страны. На основании Конституции всем субъектам РФ, в том числе и Челябинской области, было дано право принимать свои основные законы. В нашем регионе – это Устав области. Он был принят первым составом Челябинской областной думы после поддержки на областном референдуме.

В нашей стране все принимаемые на федеральном уровне законы обязательны для исполнения в каждом регионе. Субъекты имеют право принимать свои законы, но они не должны идти вразрез с федеральными, а лишь расширять их с учетом региональной особенности.

Если у нас нет полномочий по принятию тех или иных законов, то Законодательное собрание обращается с Законодательной инициативой на федеральный уровень. Депутаты Челябинской области направляют в год более 20 инициатив.

Спикер также рассказал школьникам схему избрания депутатов Законодательного собрания и губернатора. В этом году губернатором был выбран Алексей Текслер. В 2020 году жители будут выбирать новый состав депутатов регионального парламента:30 человек – по одномандатным округам и 30 – по спискам партий.

В Челябинске жители всенародным голосованием выбирают депутатов районного уровня, а они делегируют своих представителей в Гордуму. Глава выбирается по конкурсу.

Владимир Мякуш спросил у школьников, знают ли они, кто в Челябинске глава города, глава их района и председатель районного Совета депутатов. В ответ ребята скромно промолчали. То ли не знают, то ли застеснялись. «Надо знать. Через несколько лет вы уже сами, закончив школу и вузы, станете руководителями. Надо активнее участвовать в жизни. Мы на вас надеемся. Вам продолжать наше дело. А если вы не будете ничего знать и ничем интересоваться, то наши надежды окажутся напрасными. Так что давайте быть активнее», - дал дружеский совет Владимир Мякуш на правах старшего товарища, сумевшего многого добиться в своей жизни.

Во время парламентского урока в школе №54 Владимир Мякуш и Константин Захаров вручили паспорта двум 14-летним ученицам - Полине Поповой и Камиле Хасановой. Школьницы также получили из рук парламентариев альбом фотографий к 25-летию Законодательного Собрания Челябинской области (четверть века региональный парламент отмечает в 2019 году) с дарственными подписями и памятные подарки.

Затем началась интеллектуальная игра-викторина с 11-классниками, где ребята смогли продемонстрировать свои знания по Конституции РФ. Школьники распределились на 4 команды, придумали название и затем отвечали на вопросы. По итогам игры на четвёртом месте оказались «Активные граждане», на третьем - «Свободная Россия», на втором - «Челябинская политическая молодежь». Победителями стали «Юные президенты». По итогам игры Владимир Мякуш дал высокую оценку политическим знаниям школьников.

По завершении церемонии награждения победителей Владимир Мякуш неформально пообщался со школьниками, сфотографировался и написал пожелание на книге Конституции школьников: «Огромного Вам счастья! С уважением Владимир Мякуш».