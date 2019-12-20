Владимир Мякуш: Продолжим работу по улучшению системы оплаты труда медработников

Целый ряд актуальных тем были подняты на ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина, которая состоялась сегодня, 19 декабря, в Москве. Публичное обсуждение проблем с главой государства даст толчок для их более оперативного решения.

Секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш в числе актуальных для региона тем, поднятых на пресс-конференции, назвал доступность первичной медицинской помощи, зарплаты медработников и несправедливая дифференциация оплаты труда руководства и рядового персонала медучреждений. «Важно было услышать мнение президента по теме, которую мы с коллегами недавно обсуждали на Совете законодателей», - отметил Владимир Мякуш.

Владимир Путин считает необходимым поднять базовую ставку оклада и ввести единую по всей стране систему стимулирующих выплат медицинским работникам. На сегодня в учреждениях здравоохранения даже в пределах одного региона размеры стимулирующих выплат существенно разнятся, что вызывает справедливое недовольство работников.

Как показывает практика, проблемы, поднятые на пресс-конференции президента, решаются затем более оперативно. Исполнительная и законодательная власть Челябинской области готовыо совершенствовать систему оплаты труда медработников в регионе. К концу года будет завершен аудит по зарплате в каждой медорганизации. Планируется сделать прозрачными все стимулирующие выплаты. Работа в этом направлении будет продолжена. «Продолжим работу над этим вопросом на региональном уровне», - заверил Владимир Мякуш.

Южноуральский спикер с интересом внимательно наблюдал за общением главы государства с «акулами пера» со всей страны и из-за рубежа, которое продлилось четыре с лишним часа .

«В очередной раз президент продемонстрировал прекрасное владение аудиторией, материалом. К этому надо стремиться всем политикам, представителям власти, этому надо учиться, - отметил спикер, не пропустивший ни одной из 15 больших конференций и ни одной из прямых линий Владимира Путина. - Поражает его выдержка и умение вести диалог. Ведь не все вопросы от журналистов были комплиментарными, «удобными», были и неприятные, и провокационные».