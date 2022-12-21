Владимир Путин вручил Виктору Рашникову высшую государственную награду

Президент России Владимир Путин вручил золотую медаль Героя Труда РФ председателю совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) Виктору Рашникову.

Церемония вручения высших государственных наград состоялась в Екатерининском зале Кремля во вторник, 20 декабря. В числе награжденных президентом РФ – выдающие представители сфер образования, науки, медицины и здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, морского транспорта и ряда других отраслей.

Владимир Путин отметил, что Виктор Филиппович Рашников отдал легендарной Магнитке более полувека, многое сделал для развития родного комбината и всей металлургической отрасли страны.

«Звание Героя Труда по праву отмечает его весомые заслуги», - сказал глава государства.

Медаль – золотую пятиконечную звезду – Виктору Рашникову президент РФ вручил за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Указ о присвоении председателю совета директоров ММК звания Героя Труда Владимир Путин подписал в ноябре текущего года.

Виктор Рашников – доктор технических наук, профессор и автор многих научных исследований и технических разработок, что делает его одним из крупнейших специалистов черной металлургии. Вклад Виктора Филипповича в развитие отечественной промышленности отмечен государственными наградами. Среди них - ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III, IV степеней, орден Александра Невского и другие государственные награды. В феврале 2022 года, в год 90-летия Магнитки, президент Российской Федерации Владимир Путин также наградил коллектив ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» почетным знаком «За успехи в труде», отметив большой вклад руководителей и работников ММК в развитие металлургической промышленности и высокие производственные показатели комбината.