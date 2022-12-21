21.12.2022
Клиенты ВТБ с Нового года смогут оформить льготную ипотеку под 7,7%
21.12.2022
Недострой на Братьев Кашириных продан с молотка за 60 миллионов рублей
21.12.2022
Индекс оливье вырос на девять процентов
21.12.2022
Возбуждено уголовное дело по факту смерти беременной в роддоме Челябинска
21.12.2022
ВТБ увеличил выдачу ипотеки в первой половине декабря на 60%
21.12.2022
Коркинские власти строить приют для бездомных животных не будут
Владимир Путин вручил Виктору Рашникову высшую государственную награду
Медаль Героя Труда президент вручил председателю совета директоров ММК в Кремле
21.12.2022
Михаил Мишустин вручил Павлу Шиляеву премию правительства
20.12.2022
Представители ММК снова вписали свои имена в книгу рекордов ГТО
19.12.2022
Всемирный фонд дикой природы высоко оценил экопрограммы ММК
16.12.2022
Проект ММК удостоен премии российского правительства
Принят главный финансовый документ Челябинска
20.12.2022
Работники органов безопасности отмечают профессиональный праздник
20.12.2022
В Челябинске дорожники переведены на усиленный режим работы
19.12.2022
Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза
17.12.2022
Участник СВО Бенес Айо – о сегодняшней военной обстановке
17.12.2022