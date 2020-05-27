Власти Челябинска больше не будут тратить деньги на хранение невостребованных киосков

Из бюджета Челябинска больше не будут направляться средства на оплату расходов по хранению демонтированных незаконных ларьков и киосков, пришедших в негодность. Владельцы не торопятся их забирать, поэтому теперь торговые объекты будут утилизироваться.

На девятом заседании Челябинской городской Думы, состоявшемся вчера, 26 мая, депутаты приняли изменения в порядок демонтажа незаконных временных некапитальных объектов - ларьков и киосков. Эти поправки позволят оптимизировать работу по демонтажу таких торговых точек на территории Челябинска в части сокращения мест на площадках, где ларьки временно хранятся, и снизит затраты на содержание этих «хранилищ».

Сейчас демонтированные и невостребованные киоски и ларьки хранятся в специально отведенном месте. Администрация оплачивает расходы по их хранению. Согласно изменениям, принятым депутатами, теперь, если незаконный объект пришел в физическую негодность, то муниципалитет вправе отказаться от расходов средств на его хранение, и - после составления соответствующего акта и фотоматериалов - утилизировать старый киоск.

«Это решение поможет упорядочить и сделать работу по демонтажу незаконных киосков более эффективной , а наш город - красивым и ухоженным», - сказал председатель Гордумы Андрей Шмидт.

Кроме того, на заседании Думы было принято решение, что земля, на которой находились незаконные и демонтированные ларьки и киоски, должна быть благоустроена. Это обязанность ляжет на ответственных за данный участок земли лиц.