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Власти Челябинска не определились с местами продаж елок и пихт

В Челябинске елочные базары откроются 15 декабря. Где можно будет купить лесную красавицу пока неизвестно. Власти еще не определились с местами продаж хвойных деревьев.

Об этом сообщил на традиционном аппаратном совещании заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

В прошлом году в столице Южного Урала было более 80-ти легальных торговых точек, где горожане могли приобрести понравившуюся зеленую красавицу. Все места были оборудованы в соответствии с утвержденной схемой, а также обеспечено санитарное содержание прилегающих территорий в радиусе 50 метров и своевременный вывоз мусора.

Но и «процветала» несанкционированная торговля елками и пихтами.

Рейды по ликвидации несанкционированных елочных базаров будут проводиться и в этом году. Эти нарушения подпадают под статью закона Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области» - «Нарушение правил благоустройства муниципальных образований, утвержденных муниципальными нормативными правовыми актами, связанное с торговлей и оказанием бытовых услуг либо услуг общественного питания в неустановленных местах». За данное нарушение предусмотрен административный штрафа для граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, для юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей».