Власти Челябинска объяснили, как выбирали земельный участок под новый пункт полиции

Администрация Челябинска разъяснила свою позиции по выбору земельного участка под строительство нового отдела полиции в микрорайоне «Парковый». Он появится на пересечении улиц Бейвеля и Скульптора Головницкого.

Как сообщили в администрации города, земельный участок был выбран под строительство отдела полиции для микрорайона «Парковый», как самый подходящий по ряду параметров. Он подходит по площади, территориальному расположению. Рядом с модульным зданием будет сохранена березовая роща. Других свободных участков в микрорайоне, которые бы соответствовали этим условиям, нет.

Напомним, ранее новый главный полицейский Михаил Скоков, инспектируя отделения полиции, принял решение о создании нового отдела в микрорайоне «Парковый», который будет способствовать повышению безопасности проживающих в районе граждан и перераспределению нагрузки полицейских. Уже на ближайшем совещании при губернаторе региона Михаил Скоков вынес данную инициативу на повестку заседания в целях обсуждения различных аспектов по строительству и вводу в эксплуатацию нового объекта и был поддержан.

Новый отдел полиции станет восьмым в городе, ранее еще одни открылся по адресу: улица Братьев Кашириных, 102-Б.