Власти Челябинска планируют строительство в Чурилово школ, поликлиники и других соцобъектов

В челябинском Чурилово – в первом, втором и третьем микрорайонах - построят две школы, поликлинику, ФОК и школу искусств. Социальные объекты появятся здесь наряду с новыми жилыми домами.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, при проектировании новых районов и объектов жилой застройки в Челябинске администрация города уделяет большое внимание планированию размещения социальных объектов.

В данном случае речь о документации по планировке территории в границах улицы Черничной, местного проезда, границы земельного участка ООО Агрокомплекс «Чурилово», улиц Трашутина, Тепличной, Зальцмана, проспекта имени Давыдова.

В соответствии с основным чертежом утвержденной документации по планировки территории между многоквартирными жилыми домами № 42, 44, 46, 50, 50-а, 50-б по улице 2-й Эльтонской предусмотрено размещение двух многоквартирных домов не выше 11-ти этажей и трансформаторной подстанции.

Данное планировочное решение предлагается реализовать на земельных участках с кадастровыми номерами 74:36:0209017:494 и 74:36:0209017:493, находящихся в частной собственности. Повышенная этажность выбрана не случайно - это исключает просматриваемость территории тепличного хозяйства со стороны имеющегося сквера.

Этой же документацией на территории микрорайона №1, ограниченного проспектом Давыдова, улицами Трашутина, 1-й Эльтонской и Зальцмана, предусматривается размещение физкультурно-оздоровительного центра.

Кроме того, на первых этажах проектируемых многоквартирных жилых домов не исключается возможность размещения объектов оздоровительного назначения.

За счет сокращения показателей по жилищному фонду планируется разместить две школы на тысячу 520 мест каждая. Из ранее утвержденных проектных решений исключен разноэтажный многоквартирный жилой дом, благодаря чему увеличена территория школы, планируемой севернее многоквартирного дома № 65-А по улице 2-й Эльтонской.

Вторая школа запланирована восточнее микрорайона №3 по улице Зальцмана (пересечение улиц Зальцмана и Трашутина).

«Кроме того, в настоящее время ведется работа по предоставлению земельного участка, расположенного на пересечении улиц Конструктора Духова и Сергея Герасимова, для строительства поликлиники для взрослого и детского населения на полторы тысячи посещений», - сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.