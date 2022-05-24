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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Власти Челябинска планируют строительство в Чурилово школ, поликлиники и других соцобъектов

В челябинском Чурилово – в первом, втором и третьем микрорайонах - построят две школы, поликлинику, ФОК и школу искусств. Социальные объекты появятся здесь наряду с новыми жилыми домами.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, при проектировании новых районов и объектов жилой застройки в Челябинске администрация города уделяет большое внимание планированию размещения социальных объектов.

В данном случае речь о документации по планировке территории в границах улицы Черничной, местного проезда, границы земельного участка ООО Агрокомплекс «Чурилово», улиц Трашутина, Тепличной, Зальцмана, проспекта имени Давыдова.

В соответствии с основным чертежом утвержденной документации по планировки территории между многоквартирными жилыми домами № 42, 44, 46, 50, 50-а, 50-б по улице 2-й Эльтонской предусмотрено размещение двух многоквартирных домов не выше 11-ти этажей и трансформаторной подстанции.

Данное планировочное решение предлагается реализовать на земельных участках с кадастровыми номерами 74:36:0209017:494 и 74:36:0209017:493, находящихся в частной собственности. Повышенная этажность выбрана не случайно - это исключает просматриваемость территории тепличного хозяйства со стороны имеющегося сквера.

Этой же документацией на территории микрорайона №1, ограниченного проспектом Давыдова, улицами Трашутина, 1-й Эльтонской и Зальцмана, предусматривается размещение физкультурно-оздоровительного центра.

Кроме того, на первых этажах проектируемых многоквартирных жилых домов не исключается возможность размещения объектов оздоровительного назначения.

За счет сокращения показателей по жилищному фонду планируется разместить две школы на тысячу 520 мест каждая. Из ранее утвержденных проектных решений исключен разноэтажный многоквартирный жилой дом, благодаря чему увеличена территория школы, планируемой севернее многоквартирного дома № 65-А по улице 2-й Эльтонской.

Вторая школа запланирована восточнее микрорайона №3 по улице Зальцмана (пересечение улиц Зальцмана и Трашутина).

«Кроме того, в настоящее время ведется работа по предоставлению земельного участка, расположенного на пересечении улиц Конструктора Духова и Сергея Герасимова, для строительства поликлиники для взрослого и детского населения на полторы тысячи посещений», - сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Чурилово
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Скоков наградил отличившихся сотрудников ГИБДД Челябинска

20.05.2022 16:26

В Челябинской области расширен перечень случаев заключения госконтракта в упрощенном порядке

20.05.2022 16:25

ВОЗ созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян

20.05.2022 16:07

Нейрохирурги ЧОКБ получили чудо-помощника в проведении операций

20.05.2022 15:21

В Челябинске в самом разгаре благоустройство пешеходной зоны на улице Свободы

20.05.2022 15:19

На озере Мыркай утонул мужчина

20.05.2022 14:46

Курчатовцев приглашают выбрать в родном районе объект благоустройства 2023 года

20.05.2022 14:22

В Челябинске закрыли переезд от Енисейской в сторону ОПМС-2

20.05.2022 13:41

Челябинцев приглашают окунуться в удивительный мир джаза

20.05.2022 13:28

В Челябинске водитель иномарки сбил шестилетнюю девочку

20.05.2022 13:21

Челябинцев ждут «Любовные песни» и «Вальпургиева ночь» от соседей

20.05.2022 13:12

Афиша акции «Ночь музеев» в Челябинской области на 21 мая

20.05.2022 12:45

По требованию прокуратуры в Каслях прикрыт нелегальный дом для престарелых

20.05.2022 12:40

Команда ММК завоевала «бронзу» всероссийского фестиваля ГТО

20.05.2022 12:38

Волонтер из Франции задает Макрону неудобные вопросы

20.05.2022 12:07

Южноуральцы занимают в банках на покупку жилья в среднем 2,2 миллиона

20.05.2022 12:05

Текслер и Решетников обсудили вопросы реализации антикризисных мер

20.05.2022 11:48

Челябинские пожарные приняли участие в международной акции «Сад памяти»

20.05.2022 11:47

Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 25 мая

20.05.2022 11:46

За сутки заболело ковидом и выздоровело по 122 южноуральца, умерло трое