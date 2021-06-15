Власти Челябинска заявили о высоких темпах устранения дорожных дефектов

В Челябинске ведется активная работа по ликвидации дефектов и разрушений на проезжей части. Об этом заявил заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

По словам чиновника, за прошедшую неделю в областном центре было отремонтировано две тысячи 200 квадратных метров покрытия. С начала строительного сезона в порядок привели 21 тысячу «квадратов» дорожного полотна.

Кроме того, подрядчики занимаются восстановлением дорожной разметки. На сегодняшний день речь идет о завершении работы на 10,7 тысячи квадратных метров.

На состоявшемся в понедельник, 15-го мая, аппаратном совещании в мэрии Куляшов рассказал также об организации работы «над ошибками».

«За неделю дорожным подрядчикам выдано 27 предписаний, два из них выполнены, 25 находятся в работе. Всего с начала года выдано 742 предписания и наложено 47 штрафных санкций на общую сумму 4,7 миллиона рублей», - доложил Максим Куляшов.

Несмотря на отчет чиновника о высоких темпах устранения дефектов на проезжей части, проблемных участков в столице Южного Урала остается очень и очень много.