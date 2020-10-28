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Власти помогут южноуральцам, которые не могут госпитализироваться по личным причинам

Общество
Сегодня, 21:37
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Автор: 
Любовь Юрина, Евгения Александрова

Власти Челябинской области готовы помочь жителям, которые не могут госпитализироваться, так как им с кем оставить детей или проживающих с ними инвалидов и пожилых родственников, требующих ухода.

Накануне в СМИ за помощью обратилась жительница Челябинска, которая получила направление на госпитализацию (высокая температура, большой процент поражения легких и обострение хронического заболевания), но ей не с кем было оставить 69-летнюю сестру, находящуюся на ее попечении (сестра инвалид первой группы, недееспособная).

Первый заместитель губернатор Ирина Гехт оперативно подключилась к решению вопроса и после обследования обе женщины были госпитализированы в одну палату.

Сегодня на брифинге Ирина Гехт рассказала, что власти уже разработали рекомендации людям, которые оказываются в аналогичной сложной ситуации (когда им требуется госпитализация, а у них на попечении или инвалид, или маленький ребенок, или пожилой человек, которого некуда пристроить).

«Мы на самом деле все это уже предусмотрели, потому что, когда у нас была заболеваемость лето-весна и когда человеку не с кем было оставить, например, родственника, который требовал ухода, и коечный фонд был достаточно обширный, мы просто совместно госпитализировали в боксы. Сегодня, конечно, такой возможности нет, и поэтому министерством социальных отношений определены учреждения, где могут находиться и дети, и престарелые родственники», - рассказала Ирина Альфредовна.

В настоящий момент за территориями закреплены социальные учреждения, куда в случае необходимости можно временно определить и ребенка, и пожилого родственника. «Все это мы продумали, но, к сожалению, видимо, не отработали информационно. Сейчас этот пробел тоже исправим», - заверила Ирина Гехт.

Она уточнила, что накануне сестру женщины, которой требовалась срочная госпитализация, также готовы были определить на время в одно из социальных учреждений. Но после обследования выяснилось, что у нее тоже пневмония и были принято решение их госпитализировать вместе, в отдельный бокс. «Надеюсь, все будет благополучно», - добавила Ирина Гехт.

 

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Автор: 
Любовь Юрина, Евгения Александрова
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Теги
коронавирус
Ирина Гехт
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