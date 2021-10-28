28.10.2021
В Челябинской области откорректировали график доставки пенсии в нерабочие дни
28.10.2021
В Челябинске за кражу электросамокатов задержаны двое нетрезвых мужчин
28.10.2021
Экс-начальник Ростехнадзора Магнитогорска вернет государству миллион
28.10.2021
В Челябинске выясняют обстоятельства схода железнодорожных вагонов
28.10.2021
В Челябинской области число случаев ковида превысило 109 тысяч
28.10.2021
Инсульт: обезвредить за четыре часа
Власти Верхнеуральска с помощью приставов победили бизнес-леди, тормозившую реконструкцию школьного стадиона
Как корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в начальника отряда женской колонии превратилась
27.10.2021
Получат ли QR-коды южноуральцы с антителами, переболевшие ковидом без ПЦР-подтверждения
26.10.2021
Ирина Гехт ответила на вопросы по новым ограничениям в Челябинской области
25.10.2021
Определена продолжительность осенних каникул для школьников Челябинской области
22.10.2021
В Челябинске обсудили вопрос зонирования зеленой территории рядом с Тополиной аллеей
22.10.2021