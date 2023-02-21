21.02.2023
Влюбленным Челябинской области предлагают пожениться на саткинских «Порогах»
21.02.2023
Экс-участник проекта «Дом-2» Альфред Джавадов весну встретит в СИЗО
21.02.2023
В Челябинской области два новых случая бешенства, и оба в Увельском районе
21.02.2023
«ЧелябГЭТ» озвучил печальную статистику ДТП с участием электротранспорта
21.02.2023
Путин: Все выборы в 2023 и 2024 годах состоятся в строгом соответствии с законом
21.02.2023
В Челябинске наказали рублем торговцев снегирями на Птичьем рынке
Влюбленным Челябинской области предлагают пожениться на саткинских «Порогах»
02.06.2022
Проект реконструкции знаменитых саткинских «Порогов» получил грант Фонда Потанина
21.09.2020
Уральская «Ночь заводов» открылась концертом в Порогах Саткинского района
18.09.2019
Власти Сатки забросили объект культурного наследия
11.10.2018
Власти Сатки забросили объект культурного наследия «Пороги»
Завод ММК в Турции возобновляет производство после вызванного землетрясением перерыва
20.02.2023
«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале
20.02.2023
Ситуация с пищевым отравлением челябинских лицеистов попала в поле зрения Бастрыкина
19.02.2023
СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в Верхнеуральском районе
17.02.2023
На капремонт магистральных теплосетей Челябинска направят более миллиарда рублей
17.02.2023