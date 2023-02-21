Влюбленным Челябинской области предлагают пожениться на саткинских «Порогах»

В этом году влюбленные пары Челябинской области получают уникальную возможность пожениться в живописном уголке региона – в саткинских «Порогах».

Сочетаться браком в этом прекрасном месте женихи и невесты Южного Урала могут в особенные дни – 23 июня и 23 августа, в так называемые «зеркальные» даты, которые пользуются все большей популярностью у желающих узаконить отношения.

Заинтересовавшиеся этой информацией могут обращаться за подробностями в отдел ЗАГС администрации Саткинского района по адресу: улица Солнечная, 2 или по телефону: 8 (35161) 5-99-13.

Южноуральцы в восторге от этой новости, своими эмоциями жители делятся в телеграм-канале госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области:

«Впечатления, конечно, будут незабываемые»;

«Прекрасная возможность для молодых»;

«Выездная регистрация сейчас актуальна среди молодых пар»;

«На природе, просто сказка».

От себя добавим: тот, кто хоть один раз побывал на саткинских «Порогах», не забудет их никогда. Это по-настоящему волшебное место, куда хочется возвращаться еще и еще.

Гидроэлектростанция «Пороги» носит название близлежащего поселка, расположенного на берегу реки Большая Сатка. ГЭС была построена в начале прошлого века и являлась старейшей из действующих в России гидроэлектростанций, пока ее не вывели из эксплуатации в 2017 году.

Комплекс «Пороги» включает плотину и различные сооружения технического назначения, является памятником истории и культуры областного значения.