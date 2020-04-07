Военкомат Челябинской области открыл горячую линию по вопросам призыва

Военный комиссариат Челябинской открыл горячую линию по вопросам организации и проведения призыва граждан на военную службу весной 2020 года.

Все интересующие вопросы можно задать сотрудникам областного военкомата по телефону: 8 (351) 266-60-11.

Об этом агентству "Урал-пресс-информ" начальник отдела призыва граждан на военную службу военного комиссариата Челябинской области Андрей Пашкин.

Медицинские призывные комиссии в регионе, предположительно, начнут свою работу после 19-го апреля. Ранее называлась дата 13-е апреля, однако режим обязательной изоляции на Южном Урале действует до 19-го - областной военкомат планирует перенести сроки. Данный вопрос будет согласован с Центральным военным округом.

Отправки призывников в армию начнутся после 20-го мая. Государственное задание для Челябинской области на весну-лето этого года составляет около трех с половиной тысяч человек.