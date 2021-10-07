07.10.2021
На Южном Урале пройдет фестиваль национальных культур «Синегорье»
07.10.2021
Военные следователи Челябинска рекомендуют дезертирам «сдаваться» добровольно
07.10.2021
Санитарные посты АО «ГРЦ Макеева» провели тренировку по гражданской обороне
07.10.2021
В Челябинской области вновь выросло число классов, закрытых на карантин по ковиду
07.10.2021
В Челябинске сотрудница банка, имея доступ к клиентской базе, оформляла кредиты на горожан
07.10.2021
В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 100 тысяч
Военные следователи Челябинска рекомендуют дезертирам «сдаваться» добровольно
04.10.2021
Армия ждет: госзадание на осенний призыв для Челябинской области составит чуть более трех тысяч человек
22.07.2021
Генерал Лапин представил уральским танкистам нового командира
06.07.2021
Челябинская область отправила последний эшелон весеннего призыва
28.06.2021
В Челябинской области состоялась самая массовая отправка призывников
Владимиру Путину рассказали о Челябинской свалке
06.10.2021
В воскресенье впервые широко отметят Собор святых Челябинской митрополии
05.10.2021
В Челябинск прибыли мощи святых, связанных с исцелениями
05.10.2021
Массовые мероприятия в Челябинской области можно будет посещать только с QR-кодом
04.10.2021
Аудиторы КСП пришли с проверкой в минздрав Челябинской области
04.10.2021