Военные следователи Челябинска рекомендуют дезертирам «сдаваться» добровольно

Военный следственный отдел СК России по Челябинскому гарнизону рекомендует лицам, самовольно оставившим часть или не явившимся к месту службы в установленный срок, а также дезертирам «сдаваться» добровольно.

В ВСО пояснили, что за вышеназванные деяния грозит уголовная ответственность по статьям 337 (самовольное оставление части или места службы) и 338 УК РФ (дезертирство).

«Однако при этом, согласно примечанию к указанным статьям, лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное статьей 337 или частью первой статьи 338 УК РФ, может быть освобождено от уголовной ответственности в случае, если совершенное деяние явилось следствием стечения тяжелых жизненных обстоятельств», - отмечают в военном следственном отделе СКР по Челябинскому гарнизону.

С учетом этого, лицам, совершившим вышеуказанные противоправные действия, рекомендуется добровольно прибыть в данный отдел по адресу: Челябинск, улица Колхозная, 33 и честно рассказать об обстоятельствах, послуживших причинами таких поступков.

Напомним, ранее военный следственный отдел СК России по Челябинскому гарнизону сообщал, что сегодня преступлений данных категорий стало намного меньше, чем в былые годы.