Вопрос об открытии двустороннего движения на улицах Советской и Пушкина в Челябинске остался открытым

Вчера, 13 октября на улице Советской в Челябинске прошел небольшой сход жителей по поводу введенного властями города в прошлом году одностороннего автомобильного движения по этой улице. На нем присутствовал замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов. Чиновник заявил, что возвращать двустороннее движение на улицах Советская и Пушкина (на участках от Ленина до Труда) пока не планируется. Вопрос все еще остается открытым.

«Улица узкая, с двух сторон заставлена транспортом. Если мы здесь организуем в два ряда движение, то все эти автомобили, начиная выезжать и маневрировать, одну из полос будут постоянно закрывать. Улица просто встанет», – отметил Куляшов.

Также, по мнению чиновника, нужно не забывать и о многочисленных пешеходах, которые живут в этом районе или просто гуляют.

«Мы должны обеспечить красоту: наличие газонов, деревьев – и обеспечить парковку, удобство трафика», – добавил Максим Николаевич.

В то же время местные жители района считают, что движение транспорта на Советской практически нулевое, и с учетом припаркованных машин места достаточно, чтобы вернуть двустороннее движение. Зато неудобств для автомобилистов, живущих в этом микрорайоне, много. Чтобы добраться до своего дома или отвезти детей в школу, приходится объезжать по несколько кварталов.

Раньше по улице Советской были парковочные места вдоль домов между деревьями, но недавно во время ремонта тротуарной части подрядчики продлили газон, закрыв парковочные места. Теперь машины при парковке занимают проезжую часть, мешая движению.

Крупномерные деревья, которые подсаживали вместо старых, выкорчеванных, высадили так, что они упираются в провода и создают угрозу аварии или пожара. А замусоренные газоны с камнями и строительным мусором просто засыпали сверху землей. Как-то ведь такую работу чиновники приняли.

Участники схода были единодушны в вопросе о возвращении двустороннего движения на улице Советской. И только один местный житель поддержал решение об одностороннем движении. Он рассказал, что ему тоже приходится делать крюк, чтобы добраться до дома, но его это устраивает, потому что по улице нет встречного потока.

По итогам встречи никакого решения принято не было. Максим Куляшов по сути повторил свой собственный комментарий, который он давал агентству «Урал-пресс-информ» в июне, поясняя, что надо услышать мнения всех. Однако и сейчас после схода его позиция не изменилась. В свою очередь местные жители, пришедшие на встречу, заявили, что в таком случае будут собирать подписи населения с требованием вернуть двустороннее движение. Может, так будет убедительнее для чиновников, привыкших работать с бумагами.

Напомним, что глава города Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании еще в мае этого года дала поручение Максиму Куляшову разобраться в ситуации и по возможности вернуть двустороннее движение на улицах Советская и Пушкина. Она зачитала обращение, которое местные жители написали в редакцию «Урал-пресс-информ».