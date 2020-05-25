Вопрос организации на Советской и Пушкина в Челябинске двустороннего движения взят в работу

Челябинские власти пообещали прислушаться к просьбам жителей домов по улицам Советской и Пушкина об организации двустороннего движения на участках от Ленина до Труда.

Сегодня, 25-го мая, на аппаратном совещании в городской мэрии глава Челябинска Наталья Котова дала поручение своему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Максиму Куляшову разобраться в данном вопросе.

Градоначальница зачитала вопрос от агентства "Урал-пресс-информ" на эту тему:

"Жители домов на Советской и Пушкина в Центральном районе продолжают испытывать неудобства в связи с тем, что в апреле 2019 года движение по данным улицам (на участках от Ленина до Труда) сделали односторонним. Периодически они жалуются в редакцию нашего агентства, что это крайне непопулярное решение Владимира Алейникова значительно усложнило их жизнь. Не планирует ли новая администрация вернуть туда прежнее, двустороннее движение? Местные жители обеими руками за. Они очень просят Наталью Петровну и ее профильных заместителей прислушаться к их пожеланиям".

Максим Куляшов пообещал взять этот вопрос в проработку и вернуться к нему повторно.

"Будем рассматривать данный вопрос с учетом тех решений, которые были приняты ранее по благоустройству центральной части города, - обе эти улицы (Советская и Пушкина) попали в пешеходную зону: там расширяются тротуары, формируются новая схема парковки транспорта. В том числе эти же улицы попали и в озеленение (Советскую вместе с Карла Маркса и Кирова начнут озеленять на этой неделе - прим.). С учетом всех этих обстоятельств вернемся к проработке данного вопроса", - отметил Максим Куляшов.

"Проработайте эту тему с ГИБДД. Если жители просят, надо рассмотреть такую возможность", - сказала Наталья Котова.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», создание на вышеназванных улицах движения только в одну сторону стало частью комплексной схемы организации дорожного движения в Челябинске, которая рассматривалась местными властями в качестве основы для создания в столице Южного Урала интеллектуальных транспортных систем (так называемого «Умного города»).

Местные жители ничего умного в данной инициативе прежней администрации города не усмотрели. Жизнь автомобилистов превратилась в сплошное неудобство - им приходится изрядно покружить по окрестностям, чтобы добраться до дома.

В мае 2019-го года жители южноуральской столицы просили Алексея Текслера, на тот момент временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области, вернуть двустороннее движение на улицы Советскую и Пушкина в Центральном районе. Об этом горожане писали главе региона на его странице в Instagram.

Разгневанные горожане, отмечая, что здесь практически нет автомобильного трафика, просили вправить мозги Елистратову (тогдашнему главе Челябинска) и Алейникову (бывшему заместителю главы города по дорожному хозяйству).