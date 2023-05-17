Впервые в Челябинске: на Свердловском проспекте укладывают 25-метровые рельсы

В Челябинске впервые в истории города укладывают рельсы 25-метровые рельсы – вместо привычных: длиной 12,5 метра.

Новшество применяется на Свердловском проспекте, где в этом году осуществляется капитальный ремонт трамвайных путей, а именно на участке между улицами Блюхера и Воровского.

Как отмечает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», чем длиннее рельсы, тем меньше стыков заваривается термитной сваркой: соответственно, трамвай идет более плавно, меньше шумит и вибрирует.

Рельсы длиной 25 метров, изготовленные Челябинским металлургическим комбинатом, будут уложены на всем Свердловском проспекте.