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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2023

В Челябинске ЕГЭ в этом году будут сдавать около 5,4 тысячи выпускников
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Фото: Телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт»

Впервые в Челябинске: на Свердловском проспекте укладывают 25-метровые рельсы

В Челябинске впервые в истории города укладывают рельсы 25-метровые рельсы – вместо привычных: длиной 12,5 метра.

Новшество применяется на Свердловском проспекте, где в этом году осуществляется капитальный ремонт трамвайных путей, а именно на участке между улицами Блюхера и Воровского.

Как отмечает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», чем длиннее рельсы, тем меньше стыков заваривается термитной сваркой: соответственно, трамвай идет более плавно, меньше шумит и вибрирует.

Рельсы длиной 25 метров, изготовленные Челябинским металлургическим комбинатом, будут уложены на всем Свердловском проспекте.

Ремонт трамвайных путей
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13.05.2023 11:01

В Челябинске будут судить участников крупной наркогруппировки

13.05.2023 10:04

Старый дом

12.05.2023 23:36

В выходные в Челябинской области – дожди, ночные заморозки

12.05.2023 21:34

Режим «черного неба» сохранится в пяти городах Челябинской области до вечера понедельника

12.05.2023 21:20

В Челябинске накануне отмечено почти 30 случаев превышения ПДК вредных веществ

12.05.2023 19:52

Текслер: «Надо понимать, что мы можем быть сильнее за счет внутренних стимулов»