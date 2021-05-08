Впервые за семь месяцев в Челябинской области за сутки подтверждено менее 100 случаев ковида

В Челябинской области впервые за последние семь месяцев зарегистрировано менее 100 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выявлено 99 новых случаев коронавирусной инфекции, что меньше показателя предыдущего дня (днем ранее было 101).

Последний раз двузначное суточное число новых случаев ковида регистрировалось в области в середине октября 2020 года. С середины ноября заболевало более 200 южноуральцев за сутки, в декабре и январе порядка 300, в феврале суточное число заболевших пошло на спад – более 200.

Всего за весь период пандемии в регионе подтверждено 60 тысяч 932 случая ковида.

Из них 55 тысяч 342 жителя сумели справиться с коронавирусной инфекцией. Накануне 101 человек выздоровел и выписан из больницы (днем ранее – 103).

За весь период пандемии ковид оборвал жизни двух тысяч 666 жителей. Из них одна тысяча 477 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 189 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть восьми человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (днем ранее – девять человек). Причиной смерти шести человек стала ковидная пневмония, двоих - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

Продолжают лечение в ковидных госпиталях и на дому две тысячи 882 жителя с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что чуть меньше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 892 пациента с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.