Временные трудности могут возникнуть при пересечении границы в пункте пропуска Бугристое

Пограничное управление ФСБ по Челябинской области информирует о том, что в период с 27 июля по 25 августа в автомобильном пункте пропуска через государственную границу Бугристое, расположенном в Троицком районе (Челябинская область).

Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления, на данном автомобильном пункте пропуска планируется проведение работ по ремонту асфальтового покрытия дорожного полотна. С учетом дорожных работ возможно затруднение движения транспортных средств и, как следствие, увеличение времени ожидания прохождения контрольных процедур. Для сокращения времени на пересечение государственной границы возможны альтернативные пути выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию через двусторонние пункты пропуска Мариинский в Брединском районе и Николаевка в Варненском районе.