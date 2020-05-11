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Все школьники и студенты Челябинской области продолжат учиться дистанционно

Общество
Сегодня, 21:18
Автор: 
Олеся Денисова

С 12 чая школьники и студенты Челябинской области продолжат учиться в дистанционном формате. Исключение не будет сделано пока и для выпускников.

«Школьники и студенты продолжат обучение в дистанционном режиме», - сообщил 11 мая губернатор Алексей Текслер.

Ранее предполагалось, что после майских праздников выпускники девятых и одиннадцатых классов школ могут перейти на очный формат обучения в режиме малых групп и консультаций. Но принятие такого решения зависело от эпидемиологической обстановки в регионе.

На сегодня, по словам губернатора, ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе выше, чем в среднем по стране. В майские праздники ежесуточный прирост колебался от 7,5% до 9,4%

Пока досрочно завершать учебный год в Челябинской области не планируется. Как заявил заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко, окончательное решение по проведению ОГЭ и ЕГЭ в школах и организации летнего отдыха для детей будет озвучено после 12 мая.

Детские сады продолжат работать в режиме дежурных групп.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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