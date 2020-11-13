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Вторая партия вакцины от коронавируса поступит в Челябинскую область в ноябре

Общество
Сегодня, 10:27
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Автор: 
Любовь Юрина

Вторая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции Covid-19 поступит в Челябинскую область в ноябре 2020 года.

Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Игорь Каграманян, приезжавший в Челябинск на открытие новой инфекционной больницы.

«Очередной, второй этап (поступления вакцины от коронавируса – прим. ред.) ожидается в ноябре. Следующий этап - первый квартал 2021 года», - сообщил журналистам первый замминистра здравоохранения РФ.

Напомним, первая партия вакцины от коронавируса - 42 дозы - поступила в регион в сентябре 2020 года. Отечественный препарат разработан в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Вакцина была направлена в три крупнейших муниципалитета: Челябинск, Магнитогорск и Миасс.

Вторая российская вакцина - препарат «ЭпиВакКорон» - разработана специалистами новосибирского центра «Вектор», третья - Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова (она проходит регистрацию).

«Вы знаете, что на первом этапе в первую очередь вакцинируются медицинские работники. И в целом это, конечно, нам позволит более уверенно чувствовать себя», - отметил Игорь Каграманян.

Параллельно в регионе завершается вакцинация от гриппа. «Ожидается третий этап поступления вакцины (от гриппа – прим. ред.) в Челябинскую область, как и другие регионы страны, - рассказал Игорь Каграманян. - Эти два процесса (вакцинация от коронавируса и гриппа – прим. ред.) должны быть разделены».

В наступившем эпидсезоне Роспотребнадзор прогнозирует штаммы гриппа, которых не было достаточно долгое время. Это также может привести к повышению уровня заболеваемости. И поэтому важно поставить прививку от гриппа.

В основном сейчас использую трехвалентную вакцину от гриппа «Совигрипп» и «Флю-М» для взрослого населения. И «Совигрипп» - для детского населения. Всего планируется привить 60% населения области или 75% из группы рисков.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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