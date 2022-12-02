Вячеслав Малашковец избран членом Совета судей РФ от Челябинской области

Председатель Челябинского областного суда Вячеслав Малашковец избран членом Совета судей Российской Федерации от Южного Урала.

Данное решение было озвучено на десятом юбилейном Всероссийском съезде судей, который проходил с 29 ноября по первое декабря в Государственном Кремлевском Дворце.

На торжественной части съезда перед собравшимися выступили президент России Владимир Путин, председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

«Съезд определяет вектор развития судебной системы на ближайшие четыре года. В связи с пандемией коронавирусной инфекции очное собрание участников съезда было перенесено с 2020 года на 2022-й. Кроме того, настоящий год связан с двумя знаменательными событиями в истории институтов судебной власти, которые гармонично дополняют друг друга – 100-летием со дня образования Верховного суда РФ и юбилейным, десятым Всероссийским съездом судей», - отмечают на сайте Верховного суда Российской Федерации.

Темами юбилейного съезда стали совершенствование законодательства, регулирующего деятельность судей, оптимизация нагрузки, цифровизация судебных сервисов, развитие электронного правосудия, возможное исключение письменного протоколирования судебных заседаний в гражданском, арбитражном и административном производствах, повышение суммы исковых требований, которые рассматриваются в упрощенном порядке, предложения об увеличении суммы задолженности, в пределах которой банкротство гражданина осуществляется во внесудебном порядке.

«Более 800 делегатов на съезд от судей Конституционного суда и Верховного суда Российской Федерации, кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного военного суда, арбитражных судов округов, суда по интеллектуальным правам, арбитражных апелляционных судов, окружных (флотских) военных судов были избраны на общих собраниях судей этих судов, а делегаты от судей иных судов - на конференциях судей субъектов Российской Федерации», - пояснили в Верховном суде РФ.

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Вячеслав Владимирович Малашковец был назначен председателем Челябинского областного суда указом президента РФ № 171 от 15 апреля 2019 года.

Он родился 18 августа 1967 года в Челябинске. После окончания Свердловской юридической академии проходил службу в ГУВД по Свердловской области. С 1998 года работал в качестве судьи Березовского городского суда Свердловской области, с 2003 года по 2015 год – судьей Свердловского областного суда.

С сентября 2018 года Вячеслав Малашковец исполнял обязанности председателя суда, с 2015 года являлся заместителем председателя Челябинского областного суда, курировал рассмотрение уголовных дел, возглавлял комиссию по приему квалифицированного экзамена на должность судьи в Челябинской области, рассматривал дела в составе президиума областного суда. Вячеслав Владимирович имеет первый квалификационный класс, судейский стаж превышает два десятилетия.