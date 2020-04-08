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Выплаты ветеранам труда Челябинской области будут индексировать ежегодно

Общество
Сегодня, 10:25
Автор: 
Любовь Юрина

Размер ежемесячной денежной выплаты для ветеранов труда Челябинской области будет индексироваться ежегодно.

Соответствующие изменения в закон «О звании «Ветеран труда Челябинской области» приняли депутаты областного парламента на внеочередном заседании.

Губернатор Алексей Текслер подчеркивает, что поддержка ветеранов останется в числе приоритетных задач областной власти. «Область выполняет и будет выполнять все взятые социальные обязательств в полном объеме», - заверил глава региона. 

Принятый законопроект предусматривает установление нормы об ежегодной индексации размера ежемесячной денежной выплаты в соответствии с коэффициентом, устанавливаемым законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, начиная с первого июля 2020 года.

"В этом году выплаты будут проиндексирована на три процент. На сегодня ветераны труда Челябинской области, не пользующиеся услугами местной телефонной связи, получают по одной тысяче девять рулей в месяц. С первого июля выплаты вырастут на 30 рублей - до одной тысячи 39 рублей", - пояснил председатель комитета по социальной политике регионального парламента Александр Журавлев.

Для ветеранов труда Челябинской области, пользующихся услугами местной телефонной связи, размер выплат увеличится на 35 рублей – с одной тысячи 181 рубля до одной тысячи 216 рублей.

Председатель областного Совета ветеранов Анатолий Сурков напомнил, в области проживает более миллиона пенсионеров. Это каждый третий житель региона. Звание ветерана труда имеют более 150 тысяч жителей. «С первых дней своей деятельности Алексей Леонидович проявил живой интерес к деятельности ветеранской организации и проблемам пенсионеров», - констатировал Сурков. В целом с учетом интересов ветеранов в области принимается каждая третья социальная программа.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Алексей Текслер
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