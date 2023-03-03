Вывод из запоя на дому

Главной проблемой алкогольной зависимости служит факт невозможности зависимым осознания того, какой губительный вред он себе причиняет. Больной попросту не способен адекватно оценивать количество выпитого и последствия алкоголизма. Именно по этой причине за помощью обращаются родственники и близкие друзья алкоголика. Отсутствие лечения при запойном алкоголизме может обернуться непоправимыми последствиями и даже летальным исходом. Проверенное решение проблемы – вывод из запоя дома под наблюдением нарколога.

Только квалифицированный врач может подобрать правильный состав капельницы и назначить подходящее лечение. Полный комплекс услуг по выводу из запоя на дому предоставляет клиник Med 24 Online. У нас заняты опытные специалисты, готовые найти подход к каждому пациенту. В лечении применяются только сертифицированные препараты и методики психологического воздействия, проверенные многолетней практикой.

Что входит в состав капельницы при запое?

При длительном употреблении спиртного и наступлении тяжких последствий для здоровья больному необходима помощь врача. В таком случае он может обратиться в клинику, что весьма затруднительно в его состоянии, либо прокапаться от алкоголя дома. Второй вариант предпочтителен, так как пациент получает лечение в комфортных для него условиях и не подвергается лишнему стрессу.

Инфузионная терапия остаётся наиболее востребованным способом борьбы с последствиями отравления алкоголем. Благодаря данному методу лечения можно быстро и эффективно доставить в кровь лекарственные препараты, призванные устранить симптомы интоксикации.

Состав капельницы подбирается наркологом строго индивидуально с учетом состояния пациента и его особенностей. Перед началом терапии врач внимательно осматривает больного, определяет тяжесть его состояния. Также в рамках консультации специалисту необходимо убедиться в отсутствии противопоказаний к применяемым препаратам.

При длительном запое основной задачей служит купирование основных проявлений абстинентного синдрома. Для этой цели в состав капельницы могут входить:

растворы для детоксикации;

витамины;

ноотропы;

гепапротекторы;

транквилизаторы;

седативные компоненты;

кардиопротекторы;

вещества, восполняющие недостаток калия и магния;

успокоительные;

средства от бессонницы;

обезболивающие.

Если у алкоголика наблюдаются внеклинические симптомы, врач может принять решение о назначении вспомогательных медикаментов для срочного купирования признаков похмелья. При выраженной тошноте в комплекс инфузионной терапии добавляются противорвотные средства. Как правило, затяжной запой требует прохождения полноценного курса капельницы.

Важно:Самое главное правило - не пытаться вывести зависимого из запойного состояния самостоятельно. Такой подход может привести к непоправимым последствиям и только усугубит его состояние.

Почему стоит обращаться именно к нам?

Вызвать нарколога в Med 24 Online - значит доверить здоровье близкого человека опытным специалистам. Мы предлагаем самые комфортные условия лечения:

Доступен круглосуточный вызов нарколога, без перерывов на выходные и праздничные дни.

Все услуги предоставляются строго анонимно. Мы гарантируем соблюдение конфиденциальности и действует предельно деликатно. При обращении в наш центр пациент не ставится на учет в наркологический диспансер. Таким образом наши клиенты не испытывают трудностей с дальнейшим трудоустройством, получением водительских прав и т.д.

В работе нами используются только проверенные методы и безопасные медикаменты. Также мы практикуем методы терапии, недоступные государственным клиникам.

Помимо основной медикаментозной помощи мы оказываем психологическую поддержку, что не менее важно для зависимого. Нарколог проводит очную беседу с пациентом и применяет тактики воздействия, позволяющие настроить человека на последующее лечение. В результате у больного появляется мотивация для получения квалифицированной помощи, устанавливаются доверительные отношения.

План терапии составляется в индивидуальном порядке, с учетом особенностей организма больного, его психоэмоционального состояния, продолжительности злоупотребления алкоголем.

При тяжелом самочувствии больного, а также если он состоит в группе риска, мы предлагаем срочную госпитализацию и берем на себя все заботы с ее оформлением. Пациент размещается в комфортабельной палате с доступом ко всему необходимому и находится под чутким наблюдением медперсонала.

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Имеются противопоказания.Необходима консультация специаолиста

Лицензия Л041-01136-36/00301065 от 18 сентября 2015 г.