«Яндекс.Такси» получит все необходимое оборудование для перевозки медиков, работающих с «ковидниками»

В Челябинской области в субботу, 24 октября, «Яндекс.Такси» получит все необходимое оборудование для машин, которые будут перевозить медиков, работающих с зараженными ковидом.

Это будут отдельные машины с экранами, санитайзерами, СИЗами для водителей. Причем предполагается, что возить таксисты будут именно медиков, а не пациентов с коронавирусом. По обычным вызовам данные автомобили ездить не будут.

Об этом сообщила сегодня, 22 октября, на брифинге для журналистов первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

«Мы уже провели два обучающих семинара для медицинских работников. «Яндекс» все необходимое оборудование получит уже в эту субботу. С нашей стороны договор уже подписан и отправлен в Москву. Давайте начнем работать с медицинскими организациями, а потом уже комментировать все эти истории», - сказала Ирина Гехт.

Напомним, ранее сообщалось о том, что водители «Яндекс.Такси» будут возить на КТ больных коронавирусом. Таксисты заявили, что отказываются это делать, и даже пригрозили забастовкой.

«Яндекс-такси» планировало выделить 19 автомобилей для перевозки пациентов с подозрением на пневмонию, вызванную коронавирусной инфекцией, в Челябинске и 12 машин – в Магнитогорске.