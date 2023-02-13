Yota дарит безлимитный доступ к популярным сервисам для знакомств к 14 февраля

Yota предоставит своим абонентам безлимитный мобильный интернет на популярные сервисы для знакомств к 14 февраля. Традиционно накануне Дня всех влюбленных трафик в таких приложениях существенно возрастает.

С 13 по 15 февраля абоненты Yota смогут знакомиться, не думая о потраченных гигабайтах в пакете, в самых популярных сервисах: Tinder, LovePlanet, «ДругВокруг», «Знакомства@Mail.Ru» и «Мамба».

Активность россиян в дейтинговых сервисах постоянно растет - об этом свидетельствуют обобщенные данные о трафике. Чаще всего абоненты находят время для онлайн-знакомств в будни - в выходные количество пользователей сокращается в среднем на 12 процентов. Максимальная активность в течение года наблюдается в июле и августе, а также перед Новым годом – в ноябре и декабре.

Традиционный пик трафика приходится также на начало февраля. В прошлом году 14 февраля количество пользователей сервисов для знакомств увеличилось почти в полтора раза по сравнению с предыдущими днями.

В среднем пользователи таких сервисов тратят на онлайн-знакомства и общение 23 минуты в день. Больше всего - в Чукотском автономном округе (27 минут) и в Краснодарском крае (26 минут).

Чаще всего знакомятся онлайн в Москве и Московской области - здесь находится 12,2 процента от всех пользователей приложений, чуть менее активны жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области - 4,3 процента. Далее в топе - Республика Башкортостан, Новосибирская область и Краснодарский край. Меньше всего тех, кто знакомится онлайн, в Норильске, а также Чукотском АО.

Пользователи Yota могут подключить постоянно действующую безлимитную опцию на приложение Tinder, и трафик на этот сервис не будет расходовать пакет. Абоненты оператора могут гибко настраивать свой тариф, исходя из собственных предпочтений, и добавлять бесплатный трафик на отдельные приложения или категории сервисов, которыми пользуются чаще всего (например, музыка, кино, видеосвязь, маркетплейсы).