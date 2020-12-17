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ЮУрГУ о новой транспортной схеме: «Шокового» перехода не будет»

В Челябинске при внедрении новой транспортной схемы повысят стоимость разового проезда на общественном транспорте, маршрутки заменят автобусы, а профессия водителя станет более востребованной. Об этом заявил сотрудник Южно-Уральского государственного университета и один из авторов проекта Кирилл Мячков, который также исключил «шоковый» переход к изменению маршрутной сети.

Ранее мы писали о презентации проекта новой транспортной сети, которая вызвала множество вопросов. В частности, эксперт в сфере транспорта и логистики Яков Гуревич озвучил, что, во-первых, схема не новая, а во-вторых, внедрять ее без Генплана не имеет смысла.

Тем не менее, подготовительные работы к внедрению новой схемы проведут в 2021 году. Основные изменения начнутся уже в 2022 году.

«Это исключает вариант одномоментного, «шокового» перехода к новой системе, что является благоприятным фактором как для пассажиров, так и для перевозчиков», - пояснил Мячков.

По словам соавтора проекта, время поездки по Челябинску сократится на 6%. Это будет сделано благодаря обособлению трамвайных путей, адаптивному управлению светофорами, организации выделенных полос.

В то же время повысится стоимость разового проезда. В этом вопросе Мячков сослался на опыт городов с прогрессивными транспортными системами, в которых жители покупают абонементы на 30, 90 и 180 дней.

«Для гостей города предлагаются абонементы на один, три, семь дней, также предоставляющие выгодные условия по сравнению с разовой наличной оплатой», - сказал соавтор проекта.

В рамках новой схемы будут закупать автобусы большого и среднего классов.

«Так, число таких автобусов возрастает в пять раз, что является несомненным сигналом для участников рынка пассажирских перевозок к продолжению приобретения такого подвижного состава», - продолжил сотрудник ЮУрГУ.

Ожидается, что на линию будут выводить больше автобусов, так как в среднем челябинцы ждут свой транспорт на остановке от трех до восьми минут. Кирилл Мячков привел в пример маршрут №2 «Мехколонна – ЮурГУ», который работает с интервалом движения не менее чем 25 минут.

«В предлагаемой схеме он не только продлен, но и движется каждые пять минут в пиковое время. Учитывая неравномерность подхода пассажиров, среднее время ожидания составит две с половиной минуты, что соответствует комфортному для пассажира диапазону», - сказал Кирилл Мячков.

Мячков уверен, что с увеличением числа автобусов и трамваев профессия водителя общественного транспорта станет более востребованной. Кроме того, сократится число маршруток.

«Да, количество малых автобусов значительно сокращается. При этом им на замену приходят современные комфортные трамваи, а также автобусы большого и среднего класса», - подытожил сотрудник вуза.

Добавим, согласно проекту, в начале 2022 года первым этапом транспортной реформы в рамках Челябинской агломерации станет присоединение общественного транспорта Копейска.