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Дорогу электротранспорту

Новая (старая?) транспортная схема Челябинска предлагает вытеснить маршрутки экономически

Сегодня, 10 декабря, в Челябинске в Южно-Уральском государственном университете прошел брифинг, на котором представили новую транспортную схему челябинской агломерации до 2030 года. Согласно проекту, в городе планируют связать троллейбусы, автобусы и трамваи и даже задействовать метро. Такая схема, по мнению спикеров, позволит вытеснить маршрутки с городских улиц. Стоимость внедрения стратегии составит 21,5 миллиарда рублей.

Министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев напомнил, что в этом году был заключен государственный контракт на разработку транспортной стратегии челябинской агломерации как малой (Челябинск, Копейск, Сосновский район), так и большой (Еткульский, Еманжелинский, Коркинский, Красноармейский районы). Суть новой схемы заключается в том, чтобы жители смогли с минимальным количеством пересадок добраться из своего населенного пункта в областной центр.

Касаемо Челябинска, в стратегию, по словам министра, попали подходы к развитию транспортной сети, которые были озвучены ранее. В их числе и строительство метро.

«Мы анализируем и эти данные. Основной подход к разработке был связан с развитием городского электротранспорта – трамвая, - сказал Нечаев. – Губернатор Алексей Текслер поставил задачу, чтобы в данной работе присутствовало метро. В этой связи было шесть базовых вариантов, из которых выбрали три: существующая сетка метро, укороченная сеть метро и метро плюс трамвай. Мы понимаем, что в этом направлении необходимо привлечение федеральных средств. Данная работа (новая транспортная схема челябинской агломерации) позволит привлечь федеральные средства для запуска работы».

Сам проект представил преподаватель кафедры «Автомобильный транспорт» ЮУрГУ Кирилл Мячков. После исследования подвижности населения (Big Data) команда выделила три сценария развития транспортной схемы.

«Первый сценарий – это приоритет автобусного движения, второй – приоритет трамвайно-автобусного движения, но при этом будут сохранены и троллейбусы. В третьем варианте задействован метрополитен», - перечислил Мячков.

По его словам, для улучшения жизни южноуральцев нужно увеличить число низкопольных автобусов, троллейбусы переориентировать на пассажироемкие маршруты, закупить новые трамваи, продлить трамвайную сеть на 16,9 километра, на 23% увеличить число трамваев на линии, внедрить единую систему оплаты проезда и бесплатную пересадку в рамках всей сети.

«Если сейчас стоимость проездного билета на три вида транспорта составляет 2200 рублей и охватывает 60% маршрутов, то к 2024 году стоимость проездного составит 1400 рублей и будет охватывать 100% маршрутов, которые будут включены в единую систему», - сказал Мячков.

При развитии схемы, по словам спикеров, сокращение маршруток произойдет естественным путем.

«Сокращение маршруток произойдет экономическим путем, - озвучил ректор ЮУрГУ Александр Шестаков. - То есть не будет волевых решений. А развитие сети трамваев, сети троллейбусов, низкопольных автобусов соответственным образом приведет к сокращению маршруток».

Приглашенный из Москвы директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Константин Трофименко не разделил мнение Шестакова. Он отметил, что маршрутки должны работать в соответствии с пассажиропотоком. То есть надо использовать «Газели» там, где есть маленький пассажиропоток.

«Нужно прекращать ситуации, когда по центральному проспекту, где есть огромнейший пассажиропоток, ездят не совсем цивилизованные граждане и нарушают правила дорожного движения, подрезают друг друга, забирают друг у друга пассажиров», - отметил Трофименко.

Эксперт в сфере транспорта и логистики Яков Гуревич оценивает схему не так позитивно.

«Во-первых, схемы нет. Во-вторых, она не новая. В-третьих, ее никто реализовывать в принципе не собирается. Потому что она никому не нужна. У нас транспорт и так передвигается. Какая-то новизна отсутствует. Реализовать ее ни технически, ни физически, ни экономически невозможно. Не понимаю, зачем ее делали. Деньги выбросили. Про метро вопрос был закрыт уже двадцать лет назад - что метро не будет, и надо прекращать эту возню».

Кроме того, Гуревич уверен, что делать новую транспортную схему в Челябинске без готового Генплана города не имеет смысла.