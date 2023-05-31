ЮУТПП приглашает всех желающих к участию в Дне открытых дверей

Южно-Уральская торгово-промышленная палата седьмого июня проведет в Челябинске День открытых дверей, приуроченный к празднованию Дня российского предпринимателя.

К участию в событии приглашаются все желающие. Гости мероприятия узнают о преимуществах членства в палате, ее деятельности, работе профильных комитетов ЮУТПП.

Также в рамках Дня открытых дверей будут работать консультационные пункты, где руководители подразделений торгово-промышленной палаты дадут исчерпывающую информацию по оказываемым услугам.

После официальной части мероприятия состоится фуршет, где гости Дня открытых дверей смогут пообщаться в неформальной обстановке.

Для участия в событии необходимо зарегистрироваться по ссылке не позднее пятого июня.

Отметим, мероприятие будет проходить с 15 до 17 часов на улице Труда, 179, в отеле «Radisson Blu» (зал Galaxy III, регистрация – с 14 часов 30 минут).

По всем вопросам, связанным с проведением Дня открытых дверей, необходимо обращаться в отдел по работе с предприятиями и предпринимателями ЮУТПП по телефонам: 8(351) 266-52-21, 266-52-23, 265-39-58, e-mail: ok@tpp74.ru.