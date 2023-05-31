31.05.2023
ММК представит свою продукцию на крупнейшем рынке Южного Кавказа
31.05.2023
В Миассе семилетняя девочка лишилась части пальца при катании с бесхозной горки
31.05.2023
В Челябинске во время «ЗаБега.РФ» автобусы на северо-западе изменят свои маршруты
31.05.2023
ЮУТПП приглашает всех желающих к участию в Дне открытых дверей
30.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 31 мая (18+)
30.05.2023
Олимпийский чемпион Евгений Тищенко провёл мастер-класс в Карабаше
ЮУТПП приглашает всех желающих к участию в Дне открытых дверей
24.05.2023
Работодателей Челябинской области обучают подбору персонала в социальных сетях
06.03.2023
В Челябинске 15 марта пройдет семинар «Автоматизация работы с маркетплейсами. Автоматизация продаж»
21.02.2023
О кастдеве, методах исследования целевой аудитории, росте продаж рассказали предпринимателям Челябинской области
07.02.2023
16 февраля в Челябинске пройдет бесплатный семинар от ЮУТПП на тему: «Чего хотят клиенты? CustDev как эффективный инструмент для роста продаж»
В Челябинской области начался рост числа пострадавших на пожарах
30.05.2023
Андрей Ксензов озвучил промежуточные итоги «Дорожного рывка» Челябинска
29.05.2023
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023