ЮУЖД назначает дополнительные поезда в новогодние каникулы из Челябинска в Москву

В период новогодних и рождественских праздников на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД) будет назначено девять дополнительных поездов, в том числе четыре будут курсировать между Челябинском и Москвой.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, поезд №287/288 отправится из Челябинска в Москву 27 декабря, а обратно - 29 декабря.

Поезд №261/262 отправится из Челябинска в столицу России второго и восьмого января, а из Москвы в обратный путь – третьего и девятого января.

Поезд №283/284 из Челябинска выйдет в путь 28 декабря и седьмого января, из Москвы - 30 декабря и девятого января.

Отправление поезда №212/211 Москва – Челябинск запланировано на четвертое января, из Челябинска - седьмого января.

Дополнительные поезда ЮУЖД запускает также из Орска и Оренбурга в Москву и Тюмень.

Приобрести билеты на эти поезда можно в кассах железнодорожных вокзалов, мобильном приложении «РЖД-Пассажирам» или на официальном сайте компании ОАО «РЖД». На большинство поездов билеты уже в продаже.