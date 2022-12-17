17.12.2022
ЮУЖД назначает дополнительные поезда в новогодние каникулы из Челябинска в Москву
17.12.2022
В воскресенье в ЮУрГУ откроется мастерская Деда Мороза
17.12.2022
Полицейские Кыштыма обнаружили в лесу носки с тремя килограммами мефедорона
17.12.2022
Совет Безопасности РФ: Детям из освобожденных территорий нужно помогать с социальной адаптацией
16.12.2022
НМУ сохранятся в выходные в четырех городах Челябинской области
16.12.2022
Молодые металлурги ЧЦЗ поделились с коллегами опытом предотвращения профессионального выгорания
ЮУЖД назначает дополнительные поезда в новогодние каникулы из Челябинска в Москву
16.12.2022
Более 200 предприятий МСП Челябинской области будут участвовать в разработке инноваций для Южно-Уральской железной дороги
14.12.2022
«Поезд знаний» на станциях Мисяш и Чебаркуль посетили 156 школьников
13.12.2022
Восемь ДТП произошло на железнодорожных переездах ЮУЖД за 11 месяцев 2022 года
12.12.2022
В преддверии новогодних праздников на ЮУЖД стартовал декадник «Безопасные каникулы»
Муниципалитеты Челябинской области получили 55 новых школьных автобусов
16.12.2022
Радмила Тонкович: Западу не перечеркнуть вековое братство Сербии и России
15.12.2022
Раненые бойцы в Ясиноватой получили гостинцы из Челябинской области
15.12.2022
Уроженец Риги Бенес Айо обратился к Чулпан Хаматовой с просьбой повлиять на Зеленского и латвийские власти
14.12.2022
Скоро неуязвимая для врага уральская эскадрилья пополнится новыми «птичками»
13.12.2022