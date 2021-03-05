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Южноуральцам «65+» предписано оставаться на самоизоляции еще на две недели

Режим повышенной готовности, введенный в Челябинской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19, продлен еще на две недели.

«Мы планируем, что это последнее продление режима самоизоляции для лиц старшего возраста», - рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

На период повышенной готовности для работающих возрастных южноуральцев, которым работодателем не может обеспечить условия труда на дому, выдается больничный лист.

Как отметила Ирина Гехт, на сегодня в регионе всего 57 тысяч работающих пенсионеров, из них в режиме самоизоляции в последние несколько месяцев находились четыре тысячи человек.

У всех работающих пенсионеров была возможность вакцинироваться против коронавирусной инфекции COVID-19. «Мы вели активную информационную кампанию в отношении этой категории, для того чтобы вакцинировать их и дать возможность жить полноценной жизнью, в том числе работать и заниматься плановой диспансеризацией, если это необходимо, - подчеркнула первый вице-губернатор. - Грядущие две недели – это возможность для тех, кто не успел или не смог по каким-то причинам вакцинироваться, поставить прививку и возобновить свою трудовую деятельность».

В регионе остается обязательными соблюдение правил безопасности - социальная дистанция, масочный режим в общественных местах. Южноуральцам необходимо носить маску и перчатки в общественном транспорте, поликлиниках, магазинах и других местах скопления людей.

На утро пятого марта 2021 года в регионе подтверждено 53 тысячи 13 случаев, месяц назад – 46 тысяч 588 случаев заболевания (прибавка более 6,4 тысячи случаев).

Напомним, режим повышенной готовности был введен на Южном Урале с 19 марта 2020 года. В общей сложности он длится уже почти год.